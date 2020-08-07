真相永遠只有一個！唯一看透真相的是個外表看似小孩，智慧卻過於常人的名偵探柯南。陪伴無數大小朋友每一天的《名偵探柯南》歷經台中、高雄的旅程後，終於前進台北城，邀請大家前來參加夏日花火祭典！台、日版限定周邊商品、各式情境拍照區、消暑吸睛主題牆、多款趣味主題紀念小物機台。讓粉絲玩到手軟。喜愛《名偵探柯南》的粉絲快揪好友來和柯南一同FUN玩夏日花火祭典吧！

「名偵探柯南 夏日花火祭典」展售超過上百種台、日版精緻周邊商品，名偵探柯南與日本優秀傳統工藝PREMICO結合，融合角色＋傳統和風花紋搭配出獨具特色的「西陣織長皮夾」、日本古都『京都』代表性的傳統工藝「京組紐手鍊」、還有用柯南和怪盜基德兩人針鋒相對為靈感設計的「追跡者手錶」、英國織品老牌MOON的高級粗花呢「英國時尚托特包」，不用出國就買得到！

還有受到粉絲喜愛有著黑嚕嚕犯人印記的「校園書包」、擁有柯南＆基德香味的「香氛噴霧＋化妝包禮盒」讓你整天都香香、感受柯南跟基德伴身邊。有夏威夷可愛風的「夏季涼毯」陪伴，讓你在冷氣房追劇、補動畫不冷冷超暖心。別忘了對抗酷暑的隨身好夥伴「精緻絹扇」幫你降溫不躁熱。更多獨具特色又豐富多樣的限定周邊商品，等你來發現！

來參加「名偵探柯南 夏日花火祭典」就有機會品嚐到精心特製的美味蛋糕。像是：柯南的香草蛋糕、新一的檸檬蛋糕、小哀的紫芋蛋糕、安室的芒果蛋糕、基德的輕乳酪蛋糕、赤井的黑森林蛋糕等，還可獲得精緻角色小卡。還有，每次推出都造成搶購旋風的Dydo柯南碳酸飲料，會場也幫粉絲們傳便便，這可是未曾在台現身、現場首發的日本第二彈圖樣！

柯南紀念幣、雷雕吊牌、角色紀念章等 首現三越南西店

「名偵探柯南 夏日花火祭典」現場設置主題情境牆，夏日熱氣在拍照間瞬消無蹤！柯南主題紀念幣機、姓名貼紙機、金屬雷雕吊牌機、大型扭蛋機，保證讓你手忙到停不下來！祭典限定特別活動，消費滿額可獲得《名偵探柯南》特製大扭蛋、收集角色紀念章還可抽柯南小物、特殊的日子裡還可跟柯南人偶面對面合照！更多詳細資訊請密切注意曼迪傳播官網及臉書公告！

活動資訊

《名偵探柯南 夏日花火祭典》

活動期間：2020/08/14～2020/09/14

活動地點：新光三越台北南西店 一館9F活動會館

營業時間：週一～週四 11:00~21:30

週五、週六、日及例假日前一天 11:00～22:00

【特別企劃活動】

★08/14(五)～09/14(一)，凡消費滿600元(含)即可獲得名偵探柯南扭蛋機會乙次。

★08/14(五)～09/14(一)，7款角色限定章，每週限定推出！全套蒐集完全還可兌換特製小禮。

★08/15(六)～08/16(日) 假日限定！SHOW出主題牆，拍照拿好禮！

★08/22(六)～08/23(日) 假日限定！SPECAIL扮裝DAY！

★08/29(六)～08/30(日) 假日限定！角色紀念幣任你挑！

★08/15(六)～09/05(六) 假日限定！柯南人偶見面會！

【名偵探柯南人偶見面會】

8月15日 星期六（13:00 / 15:00）

9月5日 星期六（13:00 / 15:00）

夏日花火祭典：https://www.facebook.com/events/314699699678323/

曼迪傳播FB：https://www.facebook.com/mightymedia.com.tw

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