廣東省佛山市中級人民法院周五（8月7日）再對一起運毒、製案作出一審判決，其中加拿大籍被告葉建輝被以運輸、製造毒品罪判處死刑。這是繼周四徐偉洪因製造毒品被判處死刑後，連著2天共2名加拿大籍公民在大陸被判死刑。外媒猜測，大陸迅速判處2名加拿大公民死刑，可能與加拿大近期宣布可能將華為公司財務長孟晚舟引渡到美國有關。

《美國之音》指出，與今日同案被判死刑的還有大陸公民盧漢昌，盧漢昌並處沒收全部財產。同案其餘4名被告的刑期從有期徒刑7年至無期徒刑不等。

報導說，到目前為止，從2018年12月1日孟晚舟在加拿大機場被捕以來，大陸已判處了4名加拿大公民死刑。除了今天的葉建輝與昨天的徐偉波之外，另外兩人是范威和謝倫伯格(Robert Lloyd Schellenberg)。范威在2019年4月30日被廣東省江門中院以販毒罪一審被判處死刑。謝倫伯格因涉嫌毒品走私被判處15年有期徒刑，但他在孟晚舟被捕後，大陸當局於2019年1月14日突然對他進行改判，判決從15年改成了死刑。

因此本周四徐偉洪被判死刑之後，加拿大外交部發表聲明表示對此判決「深表關切」，並呼籲大陸對徐偉洪從寬處理。大陸外交部發言人汪文斌在記者會上回應媒詢問表示，對危害極其嚴重的毒品犯罪適用死刑，有利於震懾和預防毒品犯罪。此案由司法機關量刑，看不出對中加關係有何影響。

報導說，加拿大與美國有引渡條約，並應美國要求逮捕孟晚舟，逮捕與引渡的理由是理由是她參與華為非法向伊朗出售美國科技設備的交易，並在完成這個交易的過程中向銀行提供虛假資訊進行銀行欺詐。

《美國之音》指出，北京為迫使加拿大立即釋放孟晚舟，在2018年12月12日以「涉嫌危害中國國家安全」的罪名逮捕了加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor），後又在2019年2月10日抓捕了加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig ），罪名與斯帕弗相同。此外還對加拿大出口到大陸的部份農產進行懲罰措施。

分析人士稱，大陸近日連續判處兩名加拿大公民死刑跟孟晚舟案最近出現的重大進展有關。加拿大司法部長上周表示，以銀行欺詐控罪將孟晚舟引渡到美國的條件已經具備。負責審理孟晚舟案的加拿大卑詩省法院計畫明年4月就引渡問題舉行正式聽證。

(中時新聞網)