杜拜飛印度班機衝出跑道斷兩截 191乘客傷亡不明 23:502020/08/07 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 The Times of India Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據印度斯坦時報報導，印度快運航空（Air India Express）一架波音737班機，從杜拜飛往印度科澤科德（Kozhikode）的卡里卡特國際機場，卻在降落時衝出跑道，機身斷成兩截，機上約191名乘客，多人受傷。 另據CNN報導，機師與2名乘客不幸罹難。而降落時因為豪雨，能見度不佳，可能是肇事原因之一。 (中時 ) #杜拜 #班機 #衝出跑道 #兩截 #191 也許您會感興趣 推薦閱讀 張國煒喊話A330先禁飛松機 民航局回應了 17:582020/07/04 生活 台飛泰班機傳9人發燒 指揮中心回應了 17:362020/07/21 生活 貿協攜手長庚醫院線上醫療外交 視訊助杜拜防疫 20:122020/07/28 財經 阿聯酋7月起復飛全球50多個航點 杜拜也可轉機 14:102020/07/03 財經 貿協與長庚醫院合作 辦視訊協助杜拜防疫 19:562020/07/28 財經 空巴A330著陸電腦全當 張國煒驚呼：乘客滿載就「死定了」 14:452020/07/04 生活 5G超前部署 台灣大聯手台塑 發展5G自駕車 04:102020/07/21 產業．科技 台灣大、台塑雙強聯手 打造5G自駕車產業生態系 14:032020/07/20 財經 赴美國、阿曼工作返台2確診 國內累計451例 11:372020/07/10 生活 波音決定747三年後停產 巨型噴射機時代將走入歷史 15:232020/07/30 財經 國際熱門新聞 川普與拜登誰勝出？曾神準預測9次 美史學家斷言他會贏 - 國際 影》貝魯特大爆炸影片驚現飛彈網瘋傳 CNN曝實情 - 國際 搶頭香！世界首款新冠疫苗下周註冊 醫護及長者優先施打 - 國際 杜拜飛印度班機衝出跑道斷兩截 191乘客傷亡不明 - 國際 日警抓山豬意外撞畫千年國寶 照片網上瘋傳爆紅 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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