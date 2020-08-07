根據印度斯坦時報報導，印度快運航空（Air India Express）一架波音737班機，從杜拜飛往印度科澤科德（Kozhikode）的卡里卡特國際機場，卻在降落時衝出跑道，機身斷成兩截，機上約191名乘客，多人受傷。

另據CNN報導，機師與2名乘客不幸罹難。而降落時因為豪雨，能見度不佳，可能是肇事原因之一。

(中時 )