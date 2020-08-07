馬英九。(馬英九基金會提供)

美國衛生部長阿札爾將訪台，也將售我無人機，馬英九基金會表示，台灣當然應該歡迎，但美中情勢緊張，台灣不宜被推上前線，政府須更審慎應對當前複雜的國際情勢。目前可能是數十年來臺灣最危險的時刻，但有危機就能有轉機，基金會將舉辦「國家不安全」研討會，除邀前國安會祕書長蘇起專題演講，也希望透過研討會，為國家尋覓正確的方向與避險之道，讓臺灣「轉危為安」。

前總統府副祕書長、馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，台美關係友好深厚，前美國助理國務卿董雲裳曾說，馬政府時期是台美關係30 年來最佳時刻。對美方循馬政府之例派部長來台與售無人機，台灣當然應該歡迎，但也須更審慎應對當前複雜的國際情勢。

蕭旭岑指出，美中情勢緊張，台灣不宜被推上前線，我們要有自主性與主體性，不是任何一方的籌碼。馬英九總統的親美和陸並行的策略，才是正確的國家路線，蔡政府一定要更審慎，更不能犧牲台灣人民的權益。

他說，海峽兩岸隔海分治70年，從戰火相向到和平對話，馬英九政府執政期間，兩岸展開各項交流，簽署23項協議，包括兩岸最高領導人也在新加坡會面（馬習會），臺海情勢歷經史上最和平、繁榮的景況。

但勢隨人轉，榮景不再。國際危機組織（ICG）在今年7月上旬公布的 6月危機觀察報告，正式將臺海列為「整體政治及安全情況重大惡化」地區。我們的國家，已進入「不安全」的狀態。

蕭旭岑說，有鑑於此，馬英九基金會已籌辦8月22日在台北市議會舉辦「國家不安全」研討會，邀請前國安會祕書長蘇起專題演講，闡述臺海當前最真實的情況。研討會三個論壇主題為「對外安全」、「國防安全」、「經濟安全」，邀請相關專家學者與國政人士深入剖析。

蕭旭岑指出，目前可能是數十年來臺灣最危險的時刻，但有危機就能有轉機，馬英九基金會期望，這次的研討會能為國家尋覓正確的方向與避險之道，讓臺灣「轉危為安」。

(中時 )