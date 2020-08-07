李恆隆也提抗告 趙正宇是否羈押 北院明9點30分開羈押庭 23:562020/08/07 中時新聞網 黃瀞儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李恆隆也提抗告 趙正宇是否羈押 北院明9點30分開羈押庭（圖/中時資料庫） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委趙正宇獲100萬交保，檢方提抗告成功，高院撤銷發回北院重裁；至於時代力量前黨主席徐永明，及立委助理林家騏及丁復華遭羈押部分，高院駁回抗告確定。北院預計8日9點30分開庭，決定是否覊押趙正宇，已通知趙和檢辯雙方出庭。 至於被檢方認定擔任白手套的「是知管理顧問」郭克銘，遭北院裁定羈押，他不服提抗告，卷證7日晚上送達高院；而在押的太流公司前負責人李恆隆，稍早約晚間11點多，也將抗告書送進高院。 (中時新聞網) #抗告 #北院 #高院 #趙正宇 #李恆隆 也許您會感興趣 社會熱門新聞 大學情侶旅館住3天遭「現場直播」 40分鐘激戰片流出5萬人搶看 - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 「都是爆乳妹」 按摩店傳嬌喘聲 75歲男客尋歡政府還幫付2千 - 社會 趙正宇立委交保遭撤銷 理由曝光 - 社會 立委收賄案抗告結果出爐 趙正宇交保撤銷 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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