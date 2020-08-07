立委趙正宇獲100萬交保，檢方提抗告成功，高院撤銷發回北院重裁；至於時代力量前黨主席徐永明，及立委助理林家騏及丁復華遭羈押部分，高院駁回抗告確定。北院預計8日9點30分開庭，決定是否覊押趙正宇，已通知趙和檢辯雙方出庭。

至於被檢方認定擔任白手套的「是知管理顧問」郭克銘，遭北院裁定羈押，他不服提抗告，卷證7日晚上送達高院；而在押的太流公司前負責人李恆隆，稍早約晚間11點多，也將抗告書送進高院。

(中時新聞網)