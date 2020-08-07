國雄「仰德大道」電梯溫泉大別墅新案，7日在南屯基地上舉行開工動土大典。（盧金足攝）

望高寮公園、藍色公路，為大南屯區發展再增加更多利多建設。（盧金足攝）

看好南屯交通優勢，國雄集團「仰德大道」電梯溫泉大別墅，七日舉行開工動土大典。（盧金足攝）

南屯區藍色公路不只開發交通動線，也是旅遊景點。（盧金足攝）

回家享受屬於自已的湯泉，靜靜看著遠遠近近的七期億萬夜景，回家像度假。（盧金足攝）

台中市南屯區成為房市新熱區，吸引很多開發商興建溫泉透天別墅與大樓社區，民眾移居人數激增。（盧金足攝）

台中市府斥資千萬改造望高寮夜景公園，工程利用既有地形、動線優化設計，被譽為「台灣版函館」的百萬夜景，俯瞰大台中，也讓南屯區發展在重大建設紛到位，看好南屯二高三鐵交通優勢，國雄集團「仰德大道」電梯溫泉大別墅，七日舉行開工動土大典，七期無敵夜景盡收眼底，吸引名人收藏。

國雄集團「仰德大道」電梯溫泉大別墅新案，今日良辰吉時在南屯基地上舉行開工動土大典，國雄集團總裁許坤仲、董事長許智翔等人主持，各界代表逾百人到場祝賀。

有土斯有財，國人獨鍾有天有地的透天別墅，也是房市的長青樹，透天豪墅居住生活空間大，還規畫兩至三個停車位，尤其在寸土寸金的都會區，透天別墅常成區域指標建案。

許智翔表示，大南屯除了交通方便，鄰近科技園區帶動就業機會，還有近來成為知名的旅遊景點彩虹新村，特別的是望高寮公園、藍色公路，為大南屯區發展再增加更多利多建設。

萬群地產總經理謝坤成表示，「有人喜歡品味紅酒，任性收藏一座屬於自己葡萄園，有人喜歡超跑，任性收藏世界名車」，生活能率真、隨心所欲的任性，是一種夢想，更是一種生活境界的追求，透天別墅的生活環境，以目前一坪房價都站上三、四十萬元行情，總價1988萬起的透天別墅物超所值。

謝坤成說，住透天別墅怕沒有電梯，有的也會受停車位不足所擾，規畫「仰德大道」電梯溫泉別墅時，特別建置高品質的電梯，停車位數貼心規畫可停放二到三個停車位，停車方便。

許智翔強調，國雄集團深知台灣人喜歡日本泡湯的文化，將公開的新案，就選擇有「台中陽明山」美譽的正南屯永春南路，移植打造一座獨棟、雙併電梯溫泉大別墅，回家坐在屬於自已的湯泉，靜靜看著遠遠近近的七期億萬夜景，回家像度假。

國雄集團「仰德大道」有如台北陽明山仰德大道離塵不離城的地理條件，及天然湯泉、青山美景、尊貴別墅聚落的相同背景，尤其是坐擁觀賞大台中，與近在眼前的台中市七期百萬夜景，「買別墅，送無敵夜景！」

謝坤成表示，在國雄建築團隊的努力下，這一座台中難得稀有的電梯溫泉大別墅，特別規畫餐廳、健身房、閱覽室、泡湯池、烤箱、蒸氣室等豐富設施的會館，電梯溫泉別墅產品，符合首換市場需求，自住投資皆宜。

溫泉別墅的強勢產品，銷售客群包括中科、工業區、精密園區共組的大肚山科技縱谷，預估帶來多達十多萬個就業人口機會，龐大的外來人口，也帶動周居住需求。

南屯地區的建設亮點，台中市府建設局斥資千萬改造望高寮夜景公園，工程利用既有地形、動線優化設計，被譽為「台灣版函館」的百萬夜景，俯瞰大台中，也讓南屯區發展在重大建設紛到位，還設置無障觀景區，在望高寮夜景公園留下美好回憶。

望高寮公園是台中首座以夜景觀賞為主題的特色公園，由公園高點即可眺望台中夜景，媲美「台北陽明山」、「日本函館」，更是年輕朋友告白及情侶約會打卡熱門地點，開發成風景區後，因鄰近彩虹眷村、藍色公路，吸引很多開發商興建溫泉透天別墅與大樓社區，民眾移居人數激增，「仰德大道」溫泉別墅展現讓購屋者任性收藏的魅力。

(中時 )