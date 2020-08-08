謝衣鳳臉書粉絲專業除了貼跑攤行程活動，幾乎每周都至少有3天以上的時事議題或政策評論，紓困、三倍券與防疫等熱門關鍵字話題都是貼文重點。（摘自臉書粉專／謝瓊雲彰化傳真）

針對振興消費三倍券，她也曾經以翻白眼、搭配強烈的「幹」字，提醒網友，要去領券。（摘自臉書粉專／謝瓊雲彰化傳真）

除了時事議題，有時流行梗圖也會搭配應景的節日祝福。（摘自臉書粉專／謝瓊雲彰化傳真）

6月底立法院國民黨團發動罷占議場，同為新科立委，民進黨籍女立委卻以為謝衣鳳是助理要求離場，讓她滿臉黑人問號，她不僅開臉書直播說明原委，也在粉專貼文，以練拳擊姿態霸氣回應指「強身報國，還有誰不認識我？」（摘自臉書粉專／謝瓊雲彰化傳真）

國民黨籍立委謝衣鳳上任後努力經營網路社群，成功透過粉專塑造清新專業形象，創造網路聲量，更在本屆37名新科立委的網路好感度評比中，輕鬆拿下第一名。（摘自臉書粉專／謝瓊雲彰化傳真）

本屆國會立委已上任半年，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，調查37名新科立委網路聲量表現，第一名和最後一名都是彰化縣籍立委；拿下第一名的國民黨籍謝衣鳳，出身政治世家第三代，她自己也分析能奪冠的原因。

謝衣鳳當選彰化縣第三選區立委，不只是本屆彰化縣4席區域立委唯一藍軍，更寫下台灣政壇歷史，她的爺爺謝言信、母親鄭汝芬都曾擔任立法委員，成為台灣史上唯一三代人都擔任立委的政治家族。

雖有揮之不去的家族政治包袱，但她憑藉留學英國的高學歷、曾任國民黨主席網路小編和過去擔任國會助理熟悉政策法案等豐富經驗，為自己初次從政，塑造不一樣的清新政壇形象。觀察其臉書粉專，除了跑行程的貼文，平均每周至少三則政策與議題相關的貼文，紓困金、三倍券、反毒與防疫等，圖文並茂且淺顯易懂。

根據該民調數據調查說明，是以每位新科立委自身人物正面與負面聲量比值（P／N值）來計算，與一般單純網路聲量（口碑數）的概念有所差異；而謝衣鳳得分數值為1.7，相較其他新科立委，數值明顯高出許多。

謝衣鳳表示，雖尚未深入了解此次網路民調詳細的計算方式，但她深知自己上任立委後，網路聲量並非新科立委中最高的，憑藉著議題小組共同討論、精準的打造每一篇圖文，搭配時事、流行元素迷因梗圖，深入淺出傳遞政策評論，順利抓住新世代網友的眼睛、獲取認同。

謝衣鳳指，針對網路議題有成立一個專門討論的工作小組，從圖卡設計、美編文字，到貼文內容，把她對於政策的批評、意見，以精簡易懂的文字表達，2個月運作下來愈來愈順暢、快速反應，也不斷滾動式修正調整，加入更多元的想法。6月時臉書大數據演算法曾經大幅度修正，所有政治人物粉專聲量都明顯下降，她反而逆勢上漲，顯示操作策略奏效！

她強調，傳統主流媒體運作的方式快速而即時，容易使意見陳述和形象塑造流於片面，因此她一開始就很著重粉專與社群的經營，不為了曝光而曝光、不噴政治口水，僅針對立委本業的專業，針對時事問題，提出數據、法令基礎，有憑有據且有所本的表達，圖片加入卡通或時尚元素，如化身哆啦衣夢、模仿灌籃高手的晴子口吻、甚至不惜扮醜大翻白眼，圖文選擇既大膽創新、又洗練精準，讓更多網友能簡單明瞭的接收到她與團隊的想法。

(中時 )