下屆台北市長選舉，作家苦苓預言「羅智強選不過蔣萬安，蔣萬安選不過陳時中」。資深媒體人韋安卻認為，羅智強的功力，不是只靠一張嘴，而是靠兩條腿，一步步走出來的，也是藍營的「陸軍一哥」。

韋安在臉書貼文表示，苦苓常嗆賭，未來台北市長選舉，「羅智強選不過蔣萬安，蔣萬安選不過陳時中」，讓人不舒服，也不服氣。這位前輩太不瞭解小強了，因為他是國民黨裡的奇葩，也是個怪咖。

韋安認為，羅智強不僅是藍營製造網路聲量的空軍總司令，也是藍營的陸軍一哥、街頭站神、被告達人。過去5、6年，羅智強來回跨越美國50個以上的城市，至少開車4萬5千公里，與僑界進行了50場以上大大小小的演講。在歐洲至少開車1萬5千公里，跑了20個城市，辦了大約10場演講座談。在台灣從墾丁步行走到基隆，一路上和網友交流座談。也在台灣街頭站了幾百小時，搞了255場街頭演講。

韋安指出，羅智強的功力，不是只靠一張嘴，而是靠兩條腿，一步步走出來的。他跟苦苓打賭，自己對羅的評價不但靠譜，而且已經驗證，陳時中差不多已經過氣，沒戲了。

(中時新聞網)