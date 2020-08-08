今天是一年一度的父親節，想好要怎麼幫爸爸慶祝了嗎？如果還沒有，先別自責，不如拿起手機跟爸爸一起外出抓寶去，寫下一起度過《Pokémon GO》社群日的特別經歷吧！

經歷過7月份全球大型的Pokémon GO Fest 2020活動後，《Pokémon GO》8月社群日緊接著在8月8日父親節登場！主角寶可夢是經常無力在地上彈跳、超想翻身的「鯉魚王」！活動時間是8月8日（星期六）11:00～17:00，活動內容相當豐富。訓練家可以花費1美元（或是當地貨幣等值金額）獲得社群日限定的特殊調查「跳躍吧魚寶可夢！」，和維羅博士一起調查鯉魚王以及牠進化成暴鯉龍的精彩過程。也提供一人限購一次的8月社群日禮盒，內容包含30顆高級球、1個厲害特殊招式學習器、6個星星碎片和1個薰香。

8月《Pokémon GO》社群日活動內下包含：（1）鯉魚王在野外出現的機率將會提高。如果你夠幸運的話，還有機會遇見異色鯉魚王！（2）只要在活動結束後2小時的最終期限前，讓鯉魚王進化，就能獲得學會「水流尾」的暴鯉龍！（3）在社群日拍幾張Snapshot照片，獲得驚喜！（4）

要讓鯉魚王進化成暴鯉龍需要不少糖果(400顆），完成活動限定田野調查課題，獲得額外的鯉魚王糖果。此外，額外的獎勵加碼內容則是：（1）捕捉寶可夢時可獲得的星星沙子增加為3倍；（2）活動期間內，薰香的效果將延長為3小時。

已經將鯉魚王當成夥伴很久，都還沒有收集到400顆糖果來進化它嗎？8月8日是訓練家們的絕佳機會，預備好你的鳳梨果，準時在活動開始後用力捕捉鯉魚王吧！

(科技)