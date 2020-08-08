前幾天小編去探訪了最近受到高度討論的漫畫風咖啡廳，這間位在台北市師大商圈巷弄間、短時間內已成為年輕人FB、IG打卡名店，其以「日本日常生活」的主題概念，規劃出包括：電車、居酒屋、拉麵店、洗衣間……等場景，並以2D黑白立體漫畫風格引爆討論話題，深受小資族和粉領族的喜愛。諸如此類別出心裁、極具特色的咖啡廳或是在地居酒屋、社區酒吧、手工創意小舖等，近來就像是雨後春筍般在巷弄間快速成長……。

理財專家提忠告：「假裝有錢」只能爽一時

針對此一現象，有一派說法認為，因為大環境經濟不景氣，只能朝向微型經濟發展，讓巷弄中的「微型創意經濟」應運而生，而這也正反映了近幾年在台灣蔚為流行的「小確幸」文化現象，意指「生活中微小但確切的幸福」，像是一本好書、一杯好咖啡或是一部好電影，都可以讓人產生滿滿的幸福感；只是，面對時下年輕人汲汲追求生活的小確幸，國內有理財專家憂心忡忡表示「不是一個好現象！」

《商業周刊》曾以「台灣人，窮得只剩下小確幸」為題，文中一段話提及：「我們不要那些龐大的虛幻的遙遠的願景，我們要微小而切確的幸福感、理所當然的小確幸；我們以為富裕是理所當然的事情、經濟持續成長是理所當然的事情……」然而，當一切事與願違又不如自己想像時，有多少人勇於面對現實和承受壓力？台灣人，窮得只剩下小確幸，其實說穿了就是因為窮人堅持的小確幸，讓有錢人愈來愈有錢！

之前有理財專家給年輕人提出忠告：「每天一杯拿鐵咖啡、手拿最新款iPhone手機『假裝有錢』，其實也只能爽一時……」，很精闢又不帶情面的分析直指「假裝有錢」已然成為時下年輕人的通病，而這也是為什麼上一代的父母有較高比例的人可以過著有餘裕、生活無憂的退休生活，最大的差別就在於他們「沒有假裝有錢」。

以同理反觀時下年輕人，經常很輕易地就把錢花出去，像是每天一杯拿鐵咖啡或是買最新款的iPhone手機，花錢毫不手軟，甚至是消費大於收入，也無怪乎今天「月光族」遍地皆是，自然想要有計畫地存到足夠的退休金，根本就不是件易事，「假裝有錢的當下可能自我感覺良好，但是不會一直持續下去，可能短短幾年後，囿於經濟壓力只有徒留滿滿的遺憾！」

(中時新聞網)