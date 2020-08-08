為讓國內保險業者更加重視「公平待客原則」，基於公平合理、平等互惠及誠信原則，與客戶訂定提供金融商品或是服務契約，金管會決定將「公平待客原則」的評核結果，納入保險業者申請開辦特定業務的資格條件，其中包括：壽險業經營的保險金信託業務和全委投資型保單，還有產險業經營的傷害險和健康險等，相關新規定預計於今（109）年10月正式上路！

採用公平待客評核結果取代申訴評分值

依現行規定，「申訴綜合評分值」是要件之一，今年10月起，金管會將「公平待客原則」的評核結果，納入保險業者申請開辦特定業務的資格條件，採用公平待客評核結果取代申訴評分值；據了解，比起原先的「申訴綜合評分值」更全面、更廣泛；換句話說，未來如果保險業者沒有站在保戶的立場多設想或是服務太差，可能就無法承作上述相關業務。

金管會保險局表示，等到新規定正式上路後，「公平待客原則」的評核流程是從上而下，申訴只是其中的一環，如果有保險業者想要申請上述相關業務卻不符合資格，保險局會要求立即做出改善，目前已針對今年第一季「公平待客原則」評核結果後段班的保險業者發函通知，並要求立即做出改善，在執行上大致沒有問題。

(中時新聞網)