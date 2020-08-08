夏天到了，女同事的穿著「清涼消暑」，對男同事而言，究竟是福利還是困擾？一名網友在PTT貼照發問，稱「隔壁女同事的衣服好透明怎麼辦？」，不過有老司機鄉民一眼認出照片是AV女優，也讓其他鄉民驚呼：要不要考調查局？

一名網友在PTT分享一張照片，並發文「是這樣的，之前在共用的辦公室裡，遇到其他公司的女同事，衣著上穿搭非常的簡約，但感覺衣服有點透明了，這樣應該是要怎麼辦呢？」。

女同事透明照引發鄉民暴動，議論紛紛表示：「她是不是欠你很多錢，你才要這樣對她」、「把你的外套借他穿」、「有圖有推」、「能看就安靜的看」。

不過也有老司機立刻拆穿原PO，指照片中人根本就是AV女優「水卜櫻」，讓其他鄉民相當震驚：「這樣都看的出來 厲害了」、「有神，大家快拜！」、「老司機」、「這樣也看得出來」、「天啊！鄉民才一張圖就知道番號！要不要考慮考調查局啊？」。

(中時新聞網)