與家鄉台南的純樸截然不同，初來台北之際，飲食作家葉怡蘭被台北所展現的現代化姿態所震懾。如今的台北，對葉怡蘭來說，除了保有與時並進的生命力，她還看見了懷舊的因子，尤其美食層面的多元選擇性，更能激起大家想向內探索、重新挖掘的好奇心。同時，葉怡蘭也分享學成歸國的主廚們紛紛在台北開設的Fine Dining、法式甜點等各式料理，即使現在仍不便出國，也能透過味蕾的連結，感受世界的脈動。

舊城區的老滋味、Fine Dining 的新潮風味各自在台北綻放魅力。( 右圖／態芮)

新舊並存是台北美食精髓

台北，不論是怎麼吃都不厭煩的小吃攤，或是時尚新潮的高檔料理，都能描摹出這座城市的風味骨幹，在人們希望更深入認識台北美食之際，提供新舊並存的探索路徑。

以飲食作家靈敏的味覺引路，葉怡蘭攤開她腦中的美食地圖，橫跨多國菜系、新舊店家，堪稱一本台北美食演進百科。葉怡蘭以過去商貿繁榮的大稻埕為例，因為歷史底蘊的滋養，小吃與周邊場域發展出緊緊相依的生態，「像是永樂市場周邊的香菇飯湯、滷虱目魚、𩵚魠魚羹，只要在這一帶覓食，還是選擇小吃最有氛圍。」若是剛好前往萬華，縱使日正當中、大汗淋漓，也會在路邊點一盤黑白切跟米粉湯解解饞，她提到，「正因為城市街角處處藏著世代風華與象徵，讓已經在台北落腳近30 年的我，仍然不時沉醉其中。」

如果以一日台北美食之旅為題，白天用懷舊味覺打前鋒，那麼，晚上便是新潮台北登場的時刻。奠基於眾多從法國、日本等海外各地深造回國的餐飲從業人員，「這些人才造就了台北如同世界美食的縮影，反過來說，也將台灣的餐飲文化推向世界舞台。」葉怡蘭剖析了RAW、態芮等近期話題上的Fine Dining 餐廳，她提到，這些主廚的手法、技巧都緊扣著世界脈動，但食材選用反倒興起往本土發掘的風潮，積極地想用料理勾勒出台灣的特色，「飲食風格能完美體現地方性格，若是以一個詞彙形容台北，我認為『精緻』最為貼切，但我指的『精緻』並非法國的精細、日本的空靈或中國的華麗，而是在舊有文化底蘊與食材本質上的高標準要求。」

「SEASON Artisan Pâtissier」（圖／蔡嘉瑋、林冠良攝）

相繼在敦安街區落腳，為台北甜點界帶來豐沛的話題與能量。( 攝影／林冠良)

後疫情時代的甜點帶路

「滿多人好奇疫情對我是否有很大的影響？」過去總是在旅途中的葉怡蘭，笑著分享最近經常被詢問的話題，「我認為並非只有出國才能稱作旅行，台北的新舊並存，就足以重複地去探索，最重要的是，台北有許多站在世界頂尖的西餐、咖啡、巧克力，即使前往其發源地，也不一定能吃到這麼正統的風味。」

葉怡蘭特別喜歡自己辦公室所在的敦安街區（仁愛、信義、敦化南路與安和路所圍起的方正街區），她觀察到，近年在此凝聚了一股獨有的美食力量。敦安街區原為純粹的住宅區，這十幾年間開始進駐風格飲食店、葡萄酒專賣店，尤其「SEASON ArtisanPâtissier」、「某某。Quelques Pâtisseries」、「畬室」等頗受飲食圈注目的法式甜點店，以類似群聚效應的法則，紛紛在此落腳，讓這裡成為嗜甜者必訪的一級戰區。

「這些店家的開幕，讓我這個超級甜點控非常開心。」過去經常往來法國採訪、又熱愛甜點的葉怡蘭，十分開心能以步行就可抵達的距離，走訪這些人氣店家。她提到，這些甜點店的共通點，都是主廚曾受過正統法式廚藝薰陶，以SEASON Artisan Pâtissier 來說，由於承襲法國糕點師Pierre Hermé 的風格，將甜點打造成感官花園，讓喜愛法國多層次風味的人，在台北也能吃到繽紛的甜點創作。某某。Quelques Pâtisseries 則是將檸檬塔、聖多諾黑等法國傳統甜點端上檯面，再巧妙融合大量的台灣茶元素，形成一股不可小覷的甜點文化能量。

以法式巧克力為主打的畬室，因為講求細節，從產地原料到調溫技巧的講究都十分嚴苛，讓非常在意巧克力質地和風味呈現的葉怡蘭也成為店裡常客，逢人就推薦它們的美味，「這些新一代的職人，將法國經驗帶回台灣，同時將街區的飲食文化提升至能與國際接軌的水平，讓我每次去都驚豔不已。」在暫時無法飛往其他國家的特別時刻，以甜點開啟美食旅遊的大門，從中窺見世界飲食文化脈動，讓旅人心中再次揚起出發探索台北的樂章。

尋根打造個人化味蕾

在葉怡蘭眼中，對海外文化的包容大度，加深了台北寬闊而開放的性格，這裡就像是近代亞洲的櫥窗，卻也從中演化出屬於自己的調性，這正是台北飲食如此迷人的原因，而居住於此的人們，更能透過多元選擇，打造自己的個人飲食需求。

近年，為了個人化飲食而誕生的食品選貨店也日趨增加，例如精品等級的肉鋪、專營小農作物的選貨店，這些選貨店的商品不僅新鮮，還跟得上飲食潮流，每回採購都能發掘自我鍾情的風味，如同一趟更加認識自我飲食品味的食材探索之旅。

以葉怡蘭自身經營的「PEKOE 食品雜貨鋪」為例，她認為，與其追尋他人口中的美味，不如定義自己心中的風味，「當初在構思店內餐點呈現時，我是以『試吃』性質為設計概念，例如：麵包組合搭配花蜜、果醬、初榨橄欖油、花生醬等不同性質的抹醬，讓每個人在體驗後，都能選購自己喜愛的材料。」而牆面上琳琅滿目的食品食材，是葉怡蘭自世界和台灣各地搜羅、甚至量身訂作而來的珍寶，也是她對於美食的理想藍圖，更是台北廣納各國多元滋味的縮影。

台北如同一座窮極一生都挖掘不盡的寶藏，並非一時半刻就能掌握全貌，後疫情時代的來臨，是開展全身感官的轉捩點，不妨用味蕾再次感知心中的台北，重新捏塑這座城市的印象。

食品選貨店近期在台北形成一股熱潮，提供民眾依個人品味挑選來自世界各地的食材。（圖／蔡嘉瑋、林冠良攝）

(本文摘自《台北畫刊8月號631期》)

《台北畫刊8月號631期》

(中時新聞網)