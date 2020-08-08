Karen

品牌設計公司「ADC Studio」創辦人之一，嘗試藉由高雅的物品，打造有質感的生活，2012 年創立「禮拜文房具」，帶動經營生活風格品牌的風氣，並於2019 年設立茶器販售兼品茶的複合式空間「琥泊」。

Karen是品牌設計公司「ADC Studio」創辦人之一（圖／林冠良攝）

近幾年在台北市的建物2樓陸續出現許多風格小店，咖啡廳、選品店與服飾店……有趣的空間、帶點神祕感的氛圍，形塑商圈的另一種風貌。透過「琥泊」主理人Karen 的生活品味，帶領讀者認識別有一番趣味的2樓空間，尋覓那些藏身其中的風格店家。

彎進樂利路巷弄，推開「禮拜文房具」旁一扇不起眼的門扉，沿著窄長階梯拾級而上，僅有6 席的長桌映入眼簾，帶點神祕感的琥泊隱於2樓，等待有緣人到來。喜歡赴日旅遊的Karen，一次走在東京街頭， 她發現街道上的2樓藏著許多風格店家，像是個性服飾、咖啡廳或選品店，不同的客群聚集於此，激盪出各有特色且相互交流的消費文化。

喜歡品茶、也想將品茶文化推廣到日常的Karen，一直很喜歡禮拜文房具旁通往2樓的階梯和樓上的空間，於是興起一併承租的念頭。她一面啜飲手中的茶，一面思考著如何運用空間，靈機一動：「開一家茶店吧！」她希望在城市中有個幽靜的地方，可以讓人好好喝一杯茶，琥泊於是誕生。

如同其他位於2樓以上的店家，從招牌、樓梯就開始鋪陳一段體驗的故事，來客尚未踏入店內，就已沉浸在店家想營造的氛圍。也因此Karen 刻意將進入琥泊的階梯營造出積水的視覺，看似澄清的茶湯，「當推開大門的那一刻，心隨著腳步而逐漸沉靜，走上2 樓就已準備好品茶的心情」，加上聞茶乾、茶香的體驗，讓看似日常的喝茶更添儀式感。

Karen 認為，利用2樓空間所省下的租金可以用來打造獨具個人風格的室內空間，適合渴望深度發展品牌內涵的創業者進駐。「品牌承載的內容很重要，開在2樓的店必須更用心設計，例如需要預約的髮型設計、服飾訂製、課程學習，都能透過2樓空間的私密感，讓客人願意再一次上樓，享受店家所營造的愜意環境。連帶提升1 樓店面的關注度，激盪出加乘效益。」

Karen 也特別喜歡2樓的窗景，偶然抬頭，一面窗恰好能裝下都會叢林裡難得的綠意。若是來到迪化街，兩側老屋精雕細琢的立面，則成為屋內最好的裝潢。無論是連綿綠樹，或是華美而懷舊的老屋立面，2樓的高度恰好讓喜愛望向窗外的人，多一種欣賞台北的角度。

說這話時，茶師面前氤氳的水蒸氣緩緩上騰，與窗外景色構成一幅絕美的畫。而商圈裡一道道通往2樓的階梯，就像是武陵人前往桃花源的小徑，有緣人會懷著期待的心情，看見藏身於都會裡的世外桃源。

若想更深入探索2樓的魅力，不妨跟著Chill 大使Karen 的推薦展開實際行動，透過觀察店面所在商圈的特色、入口場景的鋪陳、窗景風貌等，品味流動在2樓空間的種種細節。

# 商圈與店家的共生之道

地點：迪化街商圈、永康商圈

在Karen 眼中，人潮眾多的商圈很適合發展2樓空間，在台北市像是聚集許多風格小店的永康商圈、新舊共融的迪化街商圈，商圈的人潮優勢與台北的慢活風潮，讓人願意以較慢的速度走逛商圈，進而發現意想不到的2樓風景。

永康商圈因風格小店群聚，不少尋求特殊風格物件的消費者將這裡視為必訪之地。位於永康街的「SHOES BAR」利用2樓店面減省的租金，投入更多成本精進皮革鞋履的品質，呈現風格獨具的產品，吸引在乎質感的消費者前來造訪。

而位於迪化街商圈的「南街得意」，則巧妙運用樓梯的木質裝潢，與2樓復古雅致的空間做連結，營造出與1 樓截然不同的氛圍，引起旅客好奇心，進而上樓以不同高度的視角欣賞迪化街，瀏覽方才走過的路徑。而店內復古氛圍和富饒歷史興味的大稻埕兩相結合，在此品茶吃點心，更能增添旅途記憶。

＊SHOES BAR

時間：11:30-20:00

地點：大安區永康街91-1號2樓

電話：0966-669-063

＊南街得意

時間：11:00-19:00

地點：大同區迪化街一段67號2樓

電話：02-2552-1367

# 通往祕境的最佳鋪陳

地點：琥泊、Everyday ware & co

樓梯或電梯是前往2樓店家的必經途徑，若能提前營造氛圍，就像是《神隱少女》裡的隧道，或是前往桃花源的小徑，都能醞釀出2樓別有洞天的驚喜感。

以「琥泊」為例，樓梯原為粗胚水泥設計，考量琥泊販售的是茶湯，於是選用環氧樹脂抹平台階，呈現看似茶湯滿溢的視覺感，呼應品茶空間。而位於捷運中山站周邊的「Everyday ware & co」，販售以「家」為主題的生活選品，因此店址特地挑選在宛如住家的小公寓，到訪者會先經過一條宛如自家公寓的樓梯，營造像是回家一般的氛圍，感受選品人用心打造的美好居家時光。

＊琥泊

時間：12:00-19:00

地點：大安區樂利路72巷15號2樓

電話：02-2736-7287

＊Everyday ware & co

時間：14:00-22:00

地點：中山區中山北路二段20巷25號2樓

電話：02-2523-7224

「琥泊」的階梯以溼漉的視覺效果，呼應茶湯的意象。( 攝影／林冠良)

# 窗外的美好風景

地點：HERE & THERE

窗景也是Karen 醉心於2樓空間的關鍵，台北市綠蔭夾道，2樓的高度恰好能盡覽城市綠意盎然的一面。若是將腳步轉向另一個街區，那裡的窗又能欣賞到迥然不同的風景。街廓的模樣、人群的流動，都能讓窗景更加豐富。

Karen 相當喜歡位於延平北路二段2樓的點心專賣店「HERE & THERE」，店內的大面玻璃窗，無論晴雨都能引入不同光線，以自然光決定室內氛圍。當視線穿過窗外，還能直接看到大稻埕復古而懷舊的建物立面，讓每一幕窗景都成為室內空間最好的端景。

＊HERE & THERE

時間：12:00-18:00 ( 採預約制)

地點：大同區延平北路二段62號2樓

「HERE & THERE」用多扇窗迎來戶外陽光，窗外景致也隨之映入眼簾。( 圖／ HERE & THERE )

記下Chill 大使Karen 所推薦的空間後，不妨探索更多位在2樓的空間細節。不論是擁有收攬街廓景色的窗景，抑或是匠心獨具的主題空間，只要細心品味，定能找到心中最迷人的2樓場域。

# 閱讀的空間故事

地點：青鳥居所、浮光書店

以「走進歷史中閱讀」為創立初心，「青鳥居所」承租前身為「高進鹽館」的老屋，木櫺窗格將迪化街牌樓風景收攬於室內，不論身在哪個角落，都能同時閱讀書籍、品味老街風華。青鳥居所也運用傳統閩南式建築的三進空間，巧妙將書籍類型依序展開陳列；走逛其中，從天井灑落的陽光，也為閱讀增添美好風情。

＊青鳥居所

時間：09:30-18:00

地點：大同區迪化街一段198號2樓

電話：02-2550-0065

同樣藏身於老宅內的「浮光書店」，位於赤峰街上，1樓的鐵窗花大門懷舊典雅，讓過路人想入內一探究竟。向上延伸的老式階梯與磨石子地磚，引領愛書人前往知識的祕境。明亮的採光，除了讓人能輕鬆沐浴在陽光下，翻閱店家精選藏書，書店內也規畫咖啡與輕食空間，不妨坐下來細細品味與老建

築共處的時光。

＊浮光書店

時間：12:00-22:00

地點：大同區赤峰街47巷16號2樓

電話：02-2550-7288

「青鳥居所」將老街街景納入室內，增添書店的文史氛圍。( 圖／青鳥居所 )

「浮光書店」運用絕佳的採光，讓愛書人能伴著陽光閱讀。( 圖／浮光書店 )

# 向上延伸的生活空間

地點：雄獅星空、INFINITY .Yes Lounge

雖然位在熱鬧的捷運中山站南西商圈，但「雄獅星空」將2樓空間以沉靜的藝術展場氣氛與1 樓做出區隔，為來此的旅客提供更多元的走逛選擇。雄獅星空定期展出各式展覽，同時提供雜貨、書籍販售，逛累了想坐下來喝杯咖啡也沒問題，是一處結合生活脈動的空間。

＊雄獅星空

時間：13:00-19:00 ( 週三至週五、週日)、10:00-19:00 ( 週六)

地點：中山區南京西路9號2樓

電話：02-2523-6173

位於中山北路上的「INFINITY .Yes Lounge」由藝廊改建為咖啡廳兼酒吧，坐在戶外的陽台，白天可以飽覽中山北路七段的自然光景，晚上則是璀璨燈光流瀉於眼底，搭配室內各個角落的藝術品裝飾，讓咖啡香氣及藝術品的美，交織出這個空間獨有的魅力。

＊INFINITY .Yes Lounge

時間：12:00-23:00( 週五、六延長至01:00，週二公休)

地點：士林區中山北路七段48號2樓

與南西商圈的購物氛圍不同，「雄獅星空」以展場姿態誕生，營造出沉穩雅致的藝文空間。( 圖／雄獅星空 )

INFINITY .Yes Lounge 的小陽台提供一處美好空間，讓人們飽覽中山北路日夜的光景變化。( 圖／ INFINITY .Yes Lounge )

(本文摘自《台北畫刊8月號631期》)

《台北畫刊8月號631期》

(中時新聞網)