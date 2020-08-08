高盛任命常務董事馬修‧麥克德莫特(Mathew McDermott)為全球數位資產主管，押注區塊鏈技術是金融市場的未來。此次任命意味著區塊鏈和加密貨幣在華爾街的最新面孔既不是盲目樂觀的比特幣傳教士，也不是招搖的初創公司創始人，而是一位46歲的老牌金融市場老手。

據CNBC報導，麥克德莫特對市場確實有一個激進的設想：在未來，世界上所有的金融資產都存在於分佈式帳本上，像首次公開發行和債券發行這樣現在需要大量銀行家和律師的活動可能在很大程度上實現自動化。

在一次採訪中，麥克德莫特說道：「在未來的5到10年裡，你會看到一個金融體系，所有的資產和負債都是區塊鏈的原生資產，所有的交易都發生在區塊鏈上。所以你今天在物質世界裡所做的，都將數位化的，債務、證券發行及貸款發放都將會數位化。從本質上說，你將擁有一個數位金融市場的生態系統，可供選擇的範圍非常廣泛。」

高盛的動向受到區塊鏈和加密貨幣領域的密切關注，支持者們努力抓住高盛的任何舉動，將其視為該技術得到更廣泛應用的證據。

在高盛，麥克德莫特正在擴大他的團隊，在亞洲和歐洲的員工數量增加了一倍。知情人士表示，他還從一個關鍵競爭對手那裡挖走了人才：摩根大通（JPMorgan Chase）數位資產戰略主管奧利‧哈里斯（Oli Harris）已加入了該行。

哈里斯參與了JPM Coin的開發，JPM Coin是摩根大通去年推出的第一款數位貨幣，旨在顛覆全球支付行業。哈里斯是Quorum公司的副總裁，該公司是基於以太坊的區塊鏈平台，是JPM Coin的基礎。

在擔任數位資產主管後的首次採訪中，麥克德莫特表示，他有短期目標和更雄心勃勃的項目。

他說，首先是幫助諸如回購協議之類的金融基礎設施實現數位化。

此外，麥克德莫特正在研究如何將分佈式賬本技術應用於大規模信貸和抵押貸款市場，甚至是交易市場最終遷移到這種格式的可能性。

但是，對於所有這些努力而言，至關重要的是與其他銀行，機構投資者和監管機構建立共識。他說，這項技術只有在全世界的金融領域獲得關鍵數量的用戶時才會騰飛。他還說，行業聯盟是最好的發展方式。

麥克德莫特還表示，高盛現在也在研究創造自己的代幣的可能性。「我們正在探索創造我們自己的法定數位代幣的商業可行性，但現在還處於早期階段，我們將繼續研究潛在的使用案例。」

如果麥克德莫特最終取得成功，由傳統的銀行家、律師和後勤人員組成的整個利潤豐厚的生態系統將永遠被顛覆。他說：「任何技術進步都會對現有的狀況造成破壞。」

雖然麥克德莫特不願透露他個人是否擁有任何加密貨幣，但他表示，自從幾年前比特幣的繁榮時期以來，人們對數位貨幣的興趣已經從散戶和富有的投資者轉向了大型機構。

「我們確實看到一些機構客戶的興趣有所上升，他們正在探索如何參與這個領域。」他說道，「顯然，人們對加密貨幣的興趣正在復甦。」

(中時新聞網)