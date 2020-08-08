蔣萬安回應是否參選國民黨主席、台北市長（約10:55開始）|《旗楷得勝》

國民黨立委蔣萬安被封為「立院男神」，儼然成為國民黨在立法院的顏值代表，先前立委選舉和吳怡農的「雙帥對決」也引發高度關注。不少人好奇，蔣萬安是否會參選下一任黨主席或台北市長，對此他給了答案。

蔣萬安在《中時新聞網》節目「旗楷得勝」中，對於是否參選國民黨主席一事，他直言「目前不會」，因為國民黨在立法院人那麼少，現在又常常需要抗爭，需要留在立法院，在抗爭的時候守住主席台，強調會專心在立法院。

主持人張啟楷問到，是否不排除參選台北市長？蔣萬安表示，才剛連任（立委），現階段民眾期待可能還是在立法院好好表現。

國民黨立委蔣萬安回憶「萬安緊抱」事件。（圖／摘自旗楷得勝臉書）

先前在立院抗爭時，遭立委陳玉珍「萬安緊抱」引發熱議，蔣萬安回憶當時情形，笑說「那時候很想說能不能跟洪孟楷換一下」，當時洪孟楷已被拉出去。他解釋，其實那時候沒有注意到旁邊有什麼，就是很專心占著位子，周遭有誰、大概站什麼人，後面因為都擠滿其他委員，很混亂，可能事後才發現，原來媒體從遠方捕捉的角度，會看到說好像有緊抱，或彼此之間有距離比較近的感覺。

蔣萬安鬆口被陳玉珍緊抱感言｜旗楷得勝

(中時新聞網)