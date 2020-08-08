「甜瓜」安森尼如今在拓荒者重拾當年身手，更粉碎外界對他的負評，讓人不禁回想到上季他的好友「小皇帝」詹姆斯曾公開呼籲湖人簽下甜瓜，可惜最後並未成真，沒想到《Scoop B》記者布蘭登羅賓生爆料，因為當時甜瓜斷然拒絕了！

畢竟詹姆斯都開口了，湖人高層怎麼可能沒有動作，沒想到當時才被火箭無情交易到公牛，且馬上遭到釋出的安森尼，竟然直接拒絕湖人邀約，羅賓生說：「湖人上季就要他，但他認為湖人實力不行，沒把握進入季後賽，所以他拒絕了，」

事實上，安森尼的眼光也算精準，因為湖人上季陣容磨合欠佳，詹姆斯也因腹股溝拉傷缺席一段時間，湖人最後拿下37勝45敗，排在西區第10，無緣闖進去年季後賽，這也難怪35歲的安森尼，竟會選擇放棄跟好友詹皇同隊打球機會。

安森尼本季擔任拓荒者先發小前鋒表現相當稱職，出賽54場，平均打了33分鐘，場均15.2分、6.3籃板及1.5助攻，儘管拓荒者目前排在西區第9，卻跟西區第8灰熊之間勝差只剩半場，看來很有機會闖進季後賽，這次甜瓜再次眼光精準了！

(中時 )