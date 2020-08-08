累積了一週的壓力如何釋放，讓你好在下一週有個美好的開始，經歷完美的星期呢？音樂迷們，不如把握週末的時間來場音樂趴踢！Apple Music 能讓你重溫 2020 電子音樂界盛事《Tomorrowland: Around the World》，集結全球最強 DJ 的 Live Set 演出。 讓你在音樂的世界裡盡情徜徉，充飽電繼續衝刺你的人生！

享負盛名的大型電子音樂節 Tomorrowland 今年因疫情關係首次改為線上進行，結果錄得全球超過 100 萬名樂迷同時在線共賞超過 60 組 DJ 單位的現場混音演出，一連兩日的線上電子音樂節完美落幕。如果當初你沒有親自在線上共賞，不用煩惱 Apple Music 用戶現可隨時重溫現場精采實況，來自著名 DJ 及電子音樂組合如Tiësto 首度公開的 side project VER:WEST、Jack Back（法國著名 DJ David Guetta 的化名）、Charlotte De Witte、Paul Kalkbrenner、Adam Beyer、Amelie Lens、Dimitri Vegas & Like Mike、Joris Voorn、Patrice Bäumel、Robin Schulz, Gryffin、Lost Frequencies、Alan Walker、Claptone、Steve Aoki……等數十個 live DJ sets，以及更多 Tomorrowland mixes等你來享受！

(科技)