台灣新冠肺炎疫情復甦，近期接連爆發泰籍女勞工、比利時工程師與赴港確診台女感染源不明的確診案例，也讓普篩議題再度浮出檯面，但指揮中心表態不會進行普篩。對此前疾管局副局長施文儀在臉書示警，若未來依舊堅持不進行入境普篩，損失的經濟利益恐是以「億」起跳。

施文儀7日晚間在臉書PO文「檢驗與檢疫」，指揮中心堅持以檢疫十四天來處置入境旅客，又再度引起「普篩之亂」。他指出，檢疫是最古老且有效的圍堵疫情辦法，且行政成本低，但經濟成本高，缺乏好的實驗診斷方法時，依賴檢疫是不得不的方法，除非疫苗問世。

施文儀表示，指揮中心目前把所有的入境旅客都當作「準接觸者」看待，一律檢疫14天，期滿後再做一次檢驗，可把「偽陰性」降到最低，也是最盡責的做法。在目前全球疫情嚴峻，觀光尚未復甦情況下，對台灣不會造成太大損失，因此可以接受。

但施文儀話鋒一轉，指出若未來全球疫情趨緩，觀光復甦時，台灣依舊堅持檢疫措施，而不使用普篩，勢必會付出慘痛代價。他解釋，若入境旅客全面普篩每天要花420萬，但當未來疫情降溫後，不會有旅客願意來台灣「被關14天」，政府不花一點「檢驗費用」，損失的經濟利益恐是以「億」起跳。

文末施文儀也呼籲，指揮中心必須做好準備，超前部署普篩之檢驗量能，伺機啓動。

檢驗與檢疫 指揮中心堅持以檢疫十四天來處置入境旅客，又再度引起「普篩之亂」。 檢疫是最古老而有效的圍堵疫情方法，行政成本最低，但經濟成本可能很高。缺乏好的實驗診斷方法時，依賴檢疫是不得不的方法，除非疫苗問世。 箍微-19之檢驗除了核酸檢測... 由施文儀發佈於 2020年8月7日 星期五

(中時新聞網)