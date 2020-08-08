88節前夕，新北市三峽區模範父親表揚活動特別將「超人爸爸」的意象帶入，強調父親不只是家庭的經濟支柱更是凝聚家人的精神信念；每一位父親為了撐起一個家，在外不辭辛勞的打拼工作，在內孝敬長輩、照顧妻兒。在職場工作付出勞力，在家庭溫情付出心力；在困苦的時候剛強，在兒孫需要時又給予溫暖，面面俱到、處處用心的阿爸，若不是超人怎麼能夠做到這些？

為了感謝所有的超人爸爸，三峽區公所特別辦理表揚活動與在地鄉親歡慶父親節!本區模範父親臥虎藏龍，各個都是表率，在各行各業發光發熱的同時，也不曾放下對家庭的責任，子女們在分享父親時，最常提到「在父親身上看到…」，像介壽里蘇侯雲先生講到父親蘇三貴先生就形容小時候看到父親慷慨捐錢蓋廟很有正義感與愛心，讓他也承襲了父親的特質，亦曾擔任過介壽里的里長，可見父親的身教對子女的影響極其深遠！

三峽區超人爸爸們在教養子女上更富有智慧，插角里模範父親王明輝的兒子提到「爸爸從來不曾在別人面前打罵小孩，每次都是叫到房間關起房門解釋跟糾正」，給予孩子充分的尊重；阿美族爸爸林仙勳也認為「每個孩子是獨一無二的個體，用心栽培、聆聽、陪伴孩子走向自己適合的道路」是他在教養上最重視的事；龍學里模範父親廖克能也表示自己對於孩子課外知識學習不遺餘力，只要有合適的演講，一定會排出時間，親自帶著孩子們參加，吸收新知。中埔里模範父親易金標認為「家庭教育攸關孩子的品格健全發展亦是家長最大的責任，身為父母的我們應以身作則，時時提醒自己不以負面情緒去教導小孩，更警惕自己做不到的事絕不要求孩子完成己見，避免造成對家長的不尊重及誤解。」，每一番談話都顯示父親對子女的用心與細心，每一個故事都蘊藏了父親對子女無限的愛。

三峽區模範父親是所有父親的縮影，白手起家的辛酸血淚自己扛，對家的責任與溫情無限量的付出，更熱衷公共事務擔任志工將自己的超能力擴及到全三峽讓所有居民受惠，在此向本區模範父親們致敬，謝謝你們!大家也別忘了在父親節，勇敢向爸爸說聲：「阿爸~我愛你！」

(中時 )