民眾日前po網陳情於新北市三峽區民族街巷弄內，有霸佔道路停車等情。三峽警分局立即規劃警力配合環保局清潔隊，前往該路段執行清道專案，現場發現路障(花盆)共10處，其中當場依廢棄物清除有6處，自行現場改善1處，無法查明行為人經張貼公告限期改善有3處。

經查該路段僅於民權街口轉彎處有繪設紅線，巷內皆未繪設紅、黃線，汽、機車均緊靠道路右側停放，未發現有使用其他物品或加鎖占用情事。三峽警分局於執行清道專案次日，邀集三峽區公所、里長、住戶與新北市政府交通局辦理現地會勘，並執行第2次清道專案，當場將所有路障全部清除，也決議該巷弄維持現況，里長當場亦要求住戶順向停放汽、機車。

三峽警分局表示：常見商家將商品占用騎樓、人行道，住戶以各式障礙物（花盆、破傢俱、拒馬）違規占用作為停車空間，導致市容凌亂、影響交通安全，警方將持續規劃清道專案機動排除路障，還給住戶停車空間並維持交通秩序與順暢。

(中時 )