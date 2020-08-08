樹林警分局三多派出所警員林欣儀、李銘杰等2員於109年8月5日8時10分許擔服巡邏勤務時，在樹林區三福街70巷口公共電話亭前發現一名哭泣兒童，員警出於關懷上前詢問。

經了解後得知原來兒童姓王，國小三年級，今日是父親誤以為王童要上暑期課輔班，不知課輔班早已經結束，就於早上07時將王童載往學校，怎料王童進入學校後發現校園空無一人，急忙追出，但父親早已離去，教室又未發現有老師可以求救，只好至公共電話亭撥打電話，但怎料家中以及父母電話都無人接聽，數次撥打無果，且周遭亦無熟識之人，一時之間無從示好，因此悲從中來，最終放聲哭泣，好險巡邏員警不久即發現此事，經安慰後趕緊將其帶返所並聯繫家人，警方亦連繫上學校生教組長，組長讓其在國小辦公室內休息，等候家人帶回家。媽媽接回心疼的小孩表示很不好意思，爸爸的粗心讓小孩被嚇到，也對警方、校方製造麻煩，幸好此次警方巡邏發現小孩在哭，積極協助，兒子才能平安返家，對於警方的熱心協助感謝不已。

樹林警分局長張明和呼籲，現在正值暑假期間，青少年問題最多的時刻，希望爸爸媽媽可以更加關心小孩的近況，鼓勵小孩參加正當休閒活動，更加強宣導勸誡青少年，勇敢對毒品說不，切勿因好奇心的趨使而輕易嘗試各種菸毒，以免誤入歧途而抱憾終生毀掉自己光明的前途。

(中時 )