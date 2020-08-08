三里屯Uniqlo試衣間活春宮事件，5年前轟動一時。(取自微博)

5年前轟動一時的北京三里屯Uniqlo(優衣庫)試衣間活春宮事件，事隔多年又有最新發展。當年在試衣間中上演四腳獸的余姓女主角，近日就被發現疑似出道，並改名為藝名馬伊娜，不僅活動宣傳海報在陸網瘋傳，還被爆料她一場價碼高得嚇人！

5年前陸網瘋傳一段長達1分多鐘的試衣間活春宮影片，影片中男女主角在試衣間中對著鏡子，淡定拍下交合過程，網友更根據影片中的蛛絲馬跡，找出地點正是在北京三里屯Uniqlo試衣間，連赤裸上身、褐色長捲髮的女主角也被肉搜出來，原來是就讀北京某大學的余姓女大生。

事隔5年，近日陸網又瘋傳一張活動宣傳海報。海報中的女歌手馬伊娜爆乳身材性感，更是有著「優伊庫女主角」驚人頭銜，令人訝異難不成余姓女大生另改藝名出道？

但不少網友就吐槽，余姓女大生跟馬伊娜長相差很大，除非余女整容，否則根本就是不同人，質疑馬伊娜故意混淆視聽，打著「優伊庫女主角」炒作名聲。更有陸媒報料，「優伊庫女主角」一場活動價碼約5至8萬人民幣（約21萬至33萬台幣）。

(中時新聞網)