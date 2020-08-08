穿上制服，在店門口列隊迎接客人的，是八位由弘道老人福利基金會樹林站關懷的社區長輩，他們難掩緊張情緒，卻又興致高昂地向店長學習招呼客人的話術，從親切的「歡迎光臨」開始，展開今日特別的活動。

迎向高齡社會，為了鼓勵長輩走出家門與外界互動，一塊化解宅老人危機，7-ELEVEN與弘道老人福利基金會自2014年開始，推動「不老店長」圓夢計畫，讓老人家搖身一變成為便利商店店長，一圓當「頭家」的夢想，甚至是人生首次走入便利商店的初體驗，增進社會參與機會。

24小時營業的便利超商店，取代了過去的柑仔店，有多元的服務及商品可在一個地方滿足，也成為長輩生活中的好朋友，尤其是因為年齡漸長造成的退化讓長輩較難走遠，因而不論購買生活用品或是繳費，還有最近很火紅的振興券領取都在這裡一次搞定，但是仍有長輩對於便利商店到底還有哪些服務仍是一知半解，也很好奇究竟便利商店的工作有哪些，因此今天在7-ELEVEN與弘道老人福利基金會新北服務處合作下，邀請了8位平時由弘道基金會樹林志工站服務，平均近八十歲的的社區長輩來到了7-ELEVEN的華鎮門市，體驗「不老店長」活動，活動中最高齡85歲的陳時阿嬤，瞇著眼睛刷條碼幫客人結帳，靦腆的說出「謝謝光臨、下次再來」，活動結束後回味無窮直說有趣。

樹林志工站關懷服務的長輩們在7-ELEVEN員工帶領下，換上超商制服，熟悉門市環境、商品及設備位置，在顧客蒞臨時，用最有活力的聲音高喊：「歡迎光臨」！最後進行真實體驗與互動，阿公阿嬤親上前線為客人結帳、補貨…等，特別的是搭配近期發放的振興券，也在7-ELEVEN員工的細心教學下了解如何運用；每完成一項被指定的任務，對阿公阿嬤來說都是新奇又特別的體驗，更獲得一同學習的自信與喜悅！

穿上超商制服看起來格外自信的月子阿嬤，今年已經高齡81歲，過去務農的她在收到弘道志工邀約參加不老店長活動時就一口答應，雖然平時在家裡自理尚可，但隨年齡增長，越來越不敢出門，沒人陪伴就怕出門了找不著路回家；另一位78歲的春妹阿嬤，過去沒機會讀書，愛好學習新事物的她不但做過裁縫師、養豬戶，甚至貨車司機，後來還完成國小補校的學業，但前陣子因為椎間盤突出的疼痛都不太想動，經過治療後有好轉，卻又遇上新冠肺炎，少了出門的機會；弘道志工觀察到阿嬤們的擔心，所以在疫情緩和之際，積極的邀請她們來體驗一日店長，讓年輕時沒機會做老闆的阿嬤，藉由志工陪同下可安心得外出參與社會活動，接觸新鮮的事物，也讓阿嬤有機會與社區民眾有更多互動；春妹阿嬤雖然一開始十分緊張，但在店員與志工細心的教學與陪伴下，也順利的完成補貨、結帳等不老店長的任務；月子阿嬤則是在任務中學習找到如何辨識商品的有效期限，未來在自己購物的時候或整理家裡的食物時可以特別留意避免過期。

最後7-ELEVEN 華鎮門市店長還頒發一日店長認證證書，讓長輩們都感到非常榮耀，79的吳爺爺在獲頒證書時跟店長說：「要做店員也真不容易，要學的東西很多，補貨排貨也要很細心核對日期，客人這麼多還要保持笑容，實在不簡單」。

弘道老人福利基金會新北服務處陳奐宇處長表示，每次一提到要舉辦「不老店長」，長輩們就會非常期待，而透過舉辦不老店長的體驗活動，不僅可以讓阿公阿嬤體驗便利商店的多元服務，也讓門市也成為關懷社區長輩的一個地方，透過此計畫，幫助長輩們在社區中認識新朋友，降低孤獨存在的身心寂寥，更協助長輩在角色扮演的過程中，感受服務人群的喜悅與成就，肯定自我價值，進而找到更多生活的樂趣與生命價值。

(中時 )