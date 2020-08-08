新北市為提供外送員更好的工作環境，去年成立「新北市餐飲代訂派送職業工會」，保障外送員福利，新北市交通局長更在今日舉辦「外送員機車安全駕駛訓練課程」宣導用路安全、正確騎乘和防禦駕駛觀念，盼有效降低外送車禍率。

新北市警察局統計，去年10月至今年4月止，外送員交通違規案高達1406件，其中交通事故139件，共造成177人受傷，違規中又以超速為最大宗，不依規定轉彎或變換車道則為其次，第三名為闖紅燈。

新北市交通局邀集新北市警局、交通部道安委員會、監理機關一起商討解決方案，並於7日下午在樹林「太順駕訓班」開辦外送平台業者與外送員機車駕駛訓練課程，包括緊急剎車、轉彎要領、變換車道及防禦駕駛等觀念，並實際模擬外送駕駛情境，將觀念深刻烙印學員心中。

鍾鳴時表示，網路即時派遣是現在的新興產業，新北市為提供外送員更好的勞動環境，去年已輔導成立「新北市餐飲代訂派送職業工會」，現在則是要將交通安全觀念做好，保障外送員與民眾的的安全。

鍾鳴時提到，除了交安外，外送員的工作環境也很辛苦，因此今年4月已在三重商工、新莊高中試辦部分紅線臨停15分鐘，公有停車場也提供機車停車前30 分鐘免費，方便外送員休息、上廁所，讓辛苦的外送員工作之餘有喘息的地方。

交通局指出，新北市會隨時因應時代變遷，做出政策改變，食物外送已是趨勢，未來除了要保障外送員工作品質，也會加強他們的安全觀念，保護用路人安全。

(中時 )