民雄農工食品科陳昭穎、許薰延同學，以「珍珠膜來膜去-天然快煮粉圓之研發」為主題，拿下今年科展「農業與食品學科」全國第一名，以海藻膠包覆濕粉圓再烘乾，成了天然的快煮天然粉圓，日前蔡英文總統接見師生時也特別提到快煮粉圓，稱讚其貼近生活。

珍珠奶茶是台灣的國民美食，近年來更風靡全球，獲獎學生陳昭穎、許薰延表示，兩人也都是珍奶愛好者，調查後發現目前市售粉圓分乾、濕兩種，前者耐保存，但不易煮熟；後者雖方便烹煮，卻很容易變質老化影響口感，且保存時間短；而即時粉圓則含有修飾澱粉並非成分天然健康的粉圓。

陳昭穎表示，研究發現濕、乾粉圓泡冷水時很容易碎裂分解，必須先用約80度的開水浸泡，卻讓乾粉圓外表會形成一層薄膜，導致水份難以均勻滲入裡面，時常煮了好幾小時仍未熟透，因此如何讓粉圓泡水不會碎裂又能完全熟透，就成了研究的主要方向。

去年10月確定研究方向後，陳昭穎、許薰延以煮紅豆先泡水的概念，以可食用的海藻膠成功做出透水薄膜，在失敗中不斷修正各項數據，最後成功將濕粉圓包覆薄膜後烘乾，並與機械科合作做出可均勻包覆的生產封膜自動機具，延長濕粉圓保存期限外，也能加快煮熟。

許薰延說，天然快煮粉圓烹煮方式為，事前先泡水半小時後以電鍋烹煮約半小時，1小時內就能完成，且保證已熟透，此外，團隊也相當重視粉圓口感，除快煮外，口感Q彈美味。

(中時 )