公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》7日慶功記者會，上週婆婆劇組由蘆洲時，鍾欣凌說收視破5，要揪團製作人和女演員們一起穿比基尼。公視提前迎接收視率破5，特地準備「一比一等身爆乳比基尼婆婆」造型氣球人，鍾欣凌看到後哭笑不得說：「如果破5了還是會把養眼的人給大家，不養眼的人會自己藏起來，否則大家怕看到不養眼的畫面，就變全民罷看了」，楊銘威也加碼喊話：「我們還是要有一點社會意義與責任，如果收視率破6，換我們男生去穿女生破5穿過的比基尼去淨灘」。

鍾欣凌7日出席公視《我的婆婆》慶功記者會，看到公視準備的「一比一等身爆乳比基尼婆婆」造型氣球人哭笑不得。（吳松翰攝）

公視董事長陳郁秀、製作人陳慧玲、導演鄧安寧、編劇溫怡惠、演員鍾欣凌、黃姵嘉、許傑輝、楊銘威、蘇晏霈、劉品言、楊小黎、小甜甜、詹宛儒、陳禕倫、王宥謙昨齊聚公視開香檳、切蛋糕同樂慶祝。

上週播出的《我的婆婆》劇情中鍾欣凌對小媳婦黃姵嘉的惡行惡言，引起全民公憤，鍾欣凌急著詢問：「我有哪一句說得特別過分嗎？」劇中的大媳婦劉品言馬上接著吐槽：「你確定只有一句嗎？你應該全天下的媳婦都得罪了。」讓鍾欣凌笑著大喊：「你們看都是媳婦在欺負我」，話鋒一轉鍾欣凌笑說「但千萬不要在媳婦面前稱讚別的媳婦，真的是大地雷」。

《我的婆婆》昨舉行慶功記者會，鍾欣凌（右2）和劇中3位媳婦楊小黎（左起）、黃姵嘉、劉品言合影。（吳松翰攝）

劉品言戲中演刁蠻媳婦，被讚「本色演出」「超適合的角色」，鍾欣凌坦言，跟劉品言對戲也會氣場嚇到，劉品言苦惱「我還想嫁出去啦」。被問到會不會擔心女兒以後遇到恐怖婆婆？鍾欣凌笑說「不嫁我也是ok，還是不要跟婆婆著一起，離越遠越好，最好跟媽媽住一起，後門通也ok」，更直言「婆婆跟前女友是全世界最難搞的動物，婆婆比媽媽更肆無忌憚」。

上週被欺負的黃姵嘉，被問到是否會像劇中一樣順著婆婆、被婆婆欺負，黃姵嘉笑說：「我在嫁進去前會裝乖，嫁進去後就會釋放本性，反正都嫁進來了嘛」，鍾欣凌馬上補刀：「不要看黃姵嘉現在這樣乖乖的，劇情後面都是她在欺負婆婆」，要觀眾繼續看下去，未來也幫婆婆出一口氣。

鍾欣凌聊到自己的婆婆多年前過世，她回憶有次想展現媳婦樣子，年夜飯時還下廚、弄滷肉，結果隔天凌晨聽到廚房有聲音，一看是婆婆在把她的滷肉一條條私下，放鐵盤送進烤箱，變成超豪華料理，原因就是婆婆是知名廚師傅培梅學生，「自此後我再也不敢煮，都交給婆婆」。

公視《我的婆婆》7日舉行慶功記者會，左起為陳禕倫、蘇晏霈、詹宛儒、鍾欣凌、王宥謙、楊銘威。（吳松翰攝）

本週《我的婆婆》小鷗（黃姵嘉 飾）將遇上大麻煩，被大美（林筳諭 飾）知道小鷗又在台南與蘇家「勾勾纏」後，一氣之下決定守護小鷗，甚至使出渾身解數將小鷗關在房間，不准她再回到珍賀齋；另一方面秉孝（王少偉 飾）將聯手三兄弟，製造秉忠（Darren 飾）仙人跳假象去向彩香（鍾欣凌 飾）討錢贖回證據，彩香的珍賀齋是否真的能順利重啟？還是又被自己家的孩子搞砸呢？

《我的婆婆》全劇共40集，每週六晚間9點在公視頻道首播，當天晚間11點在公視+（公視網路平台）首播，愛奇藝台灣站上架；週日中午12點在MOD(含HamiVideo)、myVideo上架； 週日晚間8點在LINE TV、friDay影音上架。

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