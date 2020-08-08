施名帥近日在《黑喵知情》中擔任男主角，和黃金獵犬「小小」日前接受民視娛樂節目《娛樂超skr》訪問，施名帥表示，儘管戲劇已殺青，但知道要跟小小上節目，還準備很多零食，因為非常想念這些動物演員們。

施名帥透露，導演開拍前為了研究「寵物溝通」，就帶女編劇以及女編劇的貓，去找寵物溝通師，不料兩人一坐下來，溝通師馬上說「你的貓說不認識你」，讓導演害羞到當場想鑽地躲起來，經過這一次實地經驗，也非常相信「寵物溝通」，拍起戲來更有感。

施名帥說，拍了這部戲之後，也跟自己養的貓做溝通，結果貓咪大爆料，包括收工後施名帥愛癱軟在沙發上，還清楚交代家中的格局和物品，讓施名帥直呼超糗，「自此後就很少拍貓的正臉照在社群平台上，怕又被自己貓咪洩底了。」

節目中施名帥要跟主持人小路及阿甘PK，看看三人誰是「小小」最專業的寵物溝通師。首先主持人阿甘跟小路拿飼料在「小小」鼻子上，結果「小小」怎樣都不吃，甚至出現鬥雞眼，沒想到施名帥一試就OK，讓兩位主持人直誇「不愧是相處許久的搭檔」。施名帥說動物很聰明，尤其「小小」都知道鏡頭在那裡，也知道自己正在演戲，非常專業。

施明帥跟動物演員「小小」上節目宣傳。（民視提供）

(中時 )