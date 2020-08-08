官員指出，一架印度民航客機今晚在大雨中降落時衝出跑道，至少造成14人死亡和15人重傷。

法新社報導，印度快運航空（Air India Express）表示，一架載運190多名乘客和機組人員班機由杜拜起飛，晚間降落在南部克勒拉省（Kerala）的卡利克特（Kozhikode）機場時發生意外。

由電視畫面可以見到，這架印度快運航空客機衝出跑道並斷成兩截，但未起火。

地方高階警官卡林（Abdul Karim）說：「我能證實至少14人喪生。另外有15名乘客嚴重受傷。目前還在處理現場狀況。」

另外一名高階警官達斯（Sujith Das）表示：「我們已將至少89人送往卡利克特的各處醫院，其中多人傷勢嚴重。救護車仍持續趕來急救。」

根據地方官員指出，一名死者是兩名機師的其中一人。

印度民航總局（DGCA）指出，這架飛機衝出跑道末端，「墜入山谷後斷成兩截」。

根據電視媒體報導，當飛機降落時，起落架出現問題。

印度快運航空指出，這架客機載運174名乘客、10名嬰兒、2名機師和5名空服員。

(中時新聞網)