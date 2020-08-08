一架印度快運航空（Air India Express）波音737班機，從杜拜飛往印度科澤科德（Kozhikode）的卡里卡特國際機場，在降落時衝出跑道，機身斷成兩截，機上約190名乘客，目前已知至少17人死亡，包含2名機師。

根據《印度時報》 (The Times of India)報導，這架編號IX1344航班上載有190人，包括174名成人旅客、10名嬰兒、4名機組員和2名機師。

《CNN》指出，目前死亡人數已知17人，2名機師不幸喪生，4名機組員則安全獲救。

此班機是從杜拜接因新冠疫情而滯留的印度僑民回國，在降落卡里卡特國際機場時滑出跑道發生事故，當時正下著大雨，另有電視媒體報導，當飛機降落時，起落架疑似出現問題。

根據該航空公司的聲明表示，該班機在滑出跑道後並沒有起火。印度總理莫迪也在推特上PO文，表示對此事故感到痛心。

(中時新聞網)