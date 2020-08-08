大陸湖北省1名年輕孕婦即將臨盆，卻在預產期半個月前被發現胎兒有臍帶繞頸情形，讓負責接生的醫療人員如臨大敵，擔心生產時會出現突發狀況。幸運的是，該名孕婦日前順利產下男嬰，醫生見他脖子上纏滿臍帶，一共纏繞了6圈，彷彿像戴著銀項鍊，忍不住驚呼「行醫23年也是第一次見到！」

臍帶一共纏了6圈。（圖／翻攝自微博）

《封面視頻》報導，該名新手媽在生產半個月前進行產檢，發現胎兒的頸部被臍帶纏繞了1圈，並於1週後增加為2圈；然而當臍帶繞頸超過2圈以上時，便無法透過超音波觀測，因此醫護人員只能利用胎心監護觀察母子狀況，所幸2人的情況一直都很好，最後也按照正常流程安排順產。

報導指出，雖然母子沒有異狀，但醫生擔心會有突發狀況，因此生產時仍繃緊神經，直到7月30日胎兒平安出生，她才鬆了一口氣；湖北宜昌市中心醫院產科主任李華透露，該名男嬰重超過3公斤，出生時脖子上共纏繞了6圈臍帶，「就像我們平時看的掛在脖子上的銀項鏈一樣，一圈一圈都是滿的！」

媽媽也相當意外。（圖／翻攝自微博）

李華表示，自己在婦產科服務23年，也是第一次見到類似情形，可說是名符其實的「奇蹟寶寶」。據悉，一般臍帶長度約50至60公分，隨著寶寶發育和肢體活動，會逐漸形成螺旋狀的結構，有時寶寶活動力太強，在腹內活蹦亂跳時，就有可能導致臍帶繞頸，但只要不阻礙養分與氧氣的輸送，就不用太過緊張。

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(中時新聞網)