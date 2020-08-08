外表美豔高冷的張東晴，也特別喜歡冷酷的小動物，養過蜥蜴和烏龜，現在則是被貓馴服。沒有品種迷思的她，偏好飼養體質好、容易照顧的米克斯，更覺得養貓「像在談戀愛一樣」，對兩隻公貓啾啾和Vitas付出真心，沒想到兄弟倆竟然背著她搞基情，讓張東晴直呼：「有心碎的感覺！」

憶起領養啾啾（十四歲）和Vitas（兩歲）兩隻貓的心情，張東晴直言「像談戀愛一樣」，「我只是在認養區逛一逛，就對Vitas一見鍾情，牠黑得發亮、還有雙大長腿，簡直是模特兒身材，考慮一天就決定帶回家。」當時已養了啾啾的張東晴，笑說收編Vitas「有養小老婆的感覺。」

啾啾和Vitas兄弟倆相差12歲，但相處很融洽。（圖／齊石傳播提供）

搶占胸部 當枕頭

Vitas被領養時僅一個月大，眼睛才剛睜開，是隻需要細心照料的小奶貓。讓張東晴意外的是，身為哥哥的啾啾，沒有上演「大欺小」情節，反而很積極地照顧弟弟，「Vitas一來，啾啾就過去聞，可能覺得牠很臭，開始狂舔Vitas、幫牠洗澡。」

小時候就結紮的啾啾，看似心如止水，從沒發情過。但某天張東晴回家，意外撞見已滿周歲的Vitas竟騎上啾啾，被當成洩慾對象的啾啾，更露出享受的表情，讓她看傻了眼：「原來啾啾喜歡的是這一味。」

個性乖巧的Vitas，拍照時完全任由張東晴擺布。（圖／張祐銘攝）

兩隻公貓不但性向成謎，更把張東晴當作室友一般，「如果我太黏，牠們還會覺得我煩。」不過偶爾還是會讓張東晴有點存在感，「我睡覺的時候牠們會爭寵，看誰能搶先睡在我的胸部上，沒搶到的就會窩在我雙腿中間睡。」

衝刺怒吼 驅怪聲

養過不少隻貓的張東晴，坦言已作伴十四年的啾啾是她的最愛，「啾啾很貼心、很善解人意，我哭了牠會過來舔我，牠知道眼淚是什麼。」

啾啾慵懶躺在地上玩玩具，模樣十分可愛。（圖／齊石傳播提供）

此外，張東晴和啾啾還一起經歷過靈異事件，某天深夜，她的包包沒來由地發出被揉捏的怪聲音，「我嚇壞了，接著就聽到啾啾從遠方衝過來，對著包包亂叫，感覺是有看到『那種東西』，我就趕快退租搬走了。」

張東晴成立的「貓格里拉」，日前搬遷到台北東區重新開幕。（圖／翻攝自張東晴臉書）

愛貓成痴的張東晴，五年前成立貓旅館「貓格里拉」，用心和貓客人培養感情，網路評價相當好。但張東晴表示，今年受疫情影響，主人無法出國旅遊，自然也很少送貓咪來住宿，「貓格里拉」一度暫停營業，「因為原店面租金不便宜，最近搬到東區商圈的商辦大樓重新開張，繼續服務貓客戶。」

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(中時新聞網)