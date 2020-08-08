小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（8日）新聞重點。

【1】楊潔篪喊話 陸美對話大門敞開

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪7日呼籲美方，不應開歷史倒車，必須摒棄冷戰思維和零和博弈的錯誤行徑，改弦易轍，與陸方在相互尊重基礎上管控分歧，讓陸美關係回到健康穩定發展的軌道，並強調與美方對話溝通的大門始終敞開。

【2】排除陸生返台 部會卸責踢皮球

境外陸生返台急轉彎陷羅生門，陸委會早先暗示對岸設置政治障礙，後又改口跟疫情相關，政府部門3天內說法數變。行政院長蘇貞昌昨受訪時則說，是專家研判後採取的必要因應措施。

【3】蝦皮母公司 股價18個月漲880％

彭博5日外電報導，蝦皮母公司Sea受到的關注度遠低於Tesla和美國5大科技股巨頭（FAANG），但Sea已默默地成為全球績效最佳的大型股，股價在過去18個月暴漲了880%，擠身全球大型股飆升最多之列。

【4】108課綱高中社會組 升學選擇剩一半

9月開學後，高二社會組學生不管是修習數學A（較難）或數學B（較簡單），在111學年參加大學申請入學填志願時，都只有約一半科系可選擇。專家表示，這種制度設計，讓社會組學生很倒楣。高中則說，高二生如果想數學A、數學B都學，其中一科必須上網自學。

【5】親赴代表處 菅義偉低調悼李登輝

日本官房長官菅義偉7日赴東京我駐日代表處悼念前總統李登輝，菅義偉是首位踏入我駐日代表處的日本現任內閣官房長官，他公開出現在駐日代表處是相當罕見的特例。旅日紅星翁倩玉昨也前往代表處悼念，翁倩玉回憶說，「他一見到我就要講日語」，「看我的版畫作品展時還很驚訝地說，『這是京都！』，因為他上的是京都大學。」

(中時新聞網)