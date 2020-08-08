8日2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」(左圖)及7日20時歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(8)日「熱帶低壓」在菲律賓東方發展，將沿菲律賓東方海面北上(中圖)。明(9)日通過台灣東側海面(右圖)。(圖擷自CWB＆tropical tidbits/吳德榮專欄)

颱風又要出現了？菲律賓東方海面今(8)日生成一熱帶低氣壓，有可能成為今年第5號颱風薔蜜。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮預估，熱帶低壓明晨將發展成颱，行進路徑不會直撲台灣，但它引進的西南氣流會造成影響，下周一起連3天將有出現劇烈天氣的機率。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，不論是中央氣象局或歐洲、美國預測模式顯示，今日熱帶低壓在菲律賓東方發展，將沿菲律賓東方海面北上；明日通過台灣東側海面；下周一直撲韓國。最新氣象局資料顯示，熱帶低壓明晨將發展成颱，但離台灣皆有段距離，不致直接影響。

不過，吳德榮分析，下周一至周三台灣將受其引進的「西南氣流」影響。而「西南氣流」的強弱與各地受影響的程度，得視颱風強度及路徑遠近；以及西南氣流內是否另有低壓存在，因此而改變降雨強度及分布。一般而言，南部、中部所受威脅最大，但目前模擬尚有不確定性，需持續觀察最新模式的調整。

吳德榮指出，最新歐、美模式模擬即使有「不確定性」，但仍皆顯示下周一至周三台灣附近水氣大增，大氣很不穩定，易有局部陣雨或雷雨，並有劇烈天氣發生的機率，應特別注意短期的預報。下周四、五恢復為晴朗炎熱，但大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的天氣。

(中時新聞網)