文化總會副祕書李厚慶遭疑未利益迴避，讓妻子所屬的三立電視獲得標案。行政院公共工程委員會主委吳澤成今天表示，工程會前天6日已將李厚慶暫時移離「政府採購評選委員會專家學者建議名單資料庫」，並將在近期討論李厚慶「除名」事宜。

由於依規定，機關遴選評選委員可從「資料庫」或「自行於資料庫外」挑選與採購標的及評選項目有關專長的「專家學者」，簽報機關首長或其授權人員核定。對於李厚慶雖被移離資料庫，是否仍有可能擔任評委，吳澤成說，其他機關「相信不敢了」。

工程會官員表示，將李厚慶移離資料庫，是慣例處理，因為「專家學者建議名單資料庫建置及除名作業要點」明定，資料庫中之專家學者，經傳播媒體報導參與政府採購評選疑有違法情事，工程會得先予暫時移離本資料庫。未來若無應予除名的情形，並送經審議小組審議後，可重行納入本資料庫。

吳澤成今天證實，李厚慶是在前天6日被移離資料庫，工程會近期也會討論，是否要將李厚慶除名，但時間上不急於下周進行。

行政院發言人丁怡銘上午表示，各級政府的標案均經過公開審查，評選委員資訊也都公開透明，若有疑義，公程會會依機制辦理，蘇揆並無介入。

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(中時 )