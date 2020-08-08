全球新冠肺炎疫情再升溫，台灣近日境外移入案例增加，指揮中心宣布，進出8類場所務必戴口罩，讓不少民眾搶買口罩，今Yahoo奇摩開賣中衛兒童口罩，另樂天市場也祭出3時段開賣台灣製醫用口罩，各通路販售詳情《中時新聞網》為您整理如下。

【網購平台】

●蝦皮購物

今（8日）下午5點開賣「福德好罩」，有雲彩紫、櫻花粉和水漾藍三色可選擇，每盒50片裝，每人限購2盒，詳情請依官網為準。另蝦皮購物10日舉辦口罩接力賽販售多款口罩，其中晚上6點到8點開賣中衛口罩，顏色有迷彩雙色、天空藍和酷黑可選購。

而蝦皮商城也將在10日傍晚6點開賣中衛口罩，顏色有深丹寧、天空藍、酷黑、酷黑迷彩、軍綠迷彩等供選擇，每盒50入，售價300元。

●Yahoo奇摩購物中心

今（8日）早上11點開賣中衛兒童口罩，僅粉色可選擇，另也有摩戴舒、匠心、國際生醫以及 3M Nexcare 等品牌的口罩，依照組合不同，價格從54元到850元不等。

●PChome 24h

網站今有寶島口罩可選購，售價560元，另也有日本IRIS V型剪裁三層式口罩，每盒60片裝，一組2盒裝，售價798元，但要注意，此款並非是醫療口罩。

●樂天市場

今（8日）早上9點、下午1點和晚上9點將開賣口罩國家隊「長欣生技」的醫用口罩，每盒50入，3盒1組販售，價格1149元，每一個帳號限購一組，顏色採隨機出貨。

【連鎖藥局】

大樹藥局門市，今天限量開賣萊潔兒童口罩。（圖／翻攝自大樹藥局臉書）

●大樹藥局

今（8日）門市將開賣「萊潔動物家族3D醫療防護口罩」，年齡5至8歲的小童適用，每盒50片裝，售價399元，全台各門市限量11盒， 開賣時間為各門市營業時間。

●丁丁藥局

網路商場有販售優衛恒大的醫用口罩，每盒50入，售價299元。

(中時新聞網)