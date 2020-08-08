百萬YouTuber蔡阿嘎在臉書分享嘎阿嬤抱著二兒子蔡波能的照片，並幽默表示，「老陳菊抱小陳菊」，吸引5.7萬網友按讚，更意外釣出監察院長陳菊親自留言。
蔡阿嘎小時候父母離異，母親改嫁，父親又在其幼年時因車禍意外過世，所以由阿嬤帶大，因此蔡阿嘎和阿嬤有著相當深厚的感情。2019年時，蔡阿嘎特地帶阿嬤到日本旅遊，在網路上貼上全家和阿嬤合照的照片，更笑言自己的阿嬤撞臉陳菊，許多網友也大喊有像！
在父親節前夕，蔡阿嘎又在臉書分享阿嬤抱著二寶蔡波能的照片，並幽默寫下「強者我網友又神P圖啦！好像老陳菊抱小陳菊喔～太可愛了！哈哈哈」。吸引了網友按讚留言，更意外釣出陳菊本尊現身留言，「嗨～您好」！
底下網友表示，「哇塞！居然釣出花媽」、「居然把監察院院長釣出來了」、「花媽耶！快打卡」、「本尊來相認」、「本尊出現」！
文章來源：蔡阿嘎臉書
(中時新聞網)
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