百萬YouTuber蔡阿嘎在臉書分享嘎阿嬤抱著二兒子蔡波能的照片，並幽默表示，「老陳菊抱小陳菊」，吸引5.7萬網友按讚，更意外釣出監察院長陳菊親自留言。

蔡阿嘎小時候父母離異，母親改嫁，父親又在其幼年時因車禍意外過世，所以由阿嬤帶大，因此蔡阿嘎和阿嬤有著相當深厚的感情。2019年時，蔡阿嘎特地帶阿嬤到日本旅遊，在網路上貼上全家和阿嬤合照的照片，更笑言自己的阿嬤撞臉陳菊，許多網友也大喊有像！

在父親節前夕，蔡阿嘎又在臉書分享阿嬤抱著二寶蔡波能的照片，並幽默寫下「強者我網友又神P圖啦！好像老陳菊抱小陳菊喔～太可愛了！哈哈哈」。吸引了網友按讚留言，更意外釣出陳菊本尊現身留言，「嗨～您好」！

嘎嬤和蔡波能。（摘自蔡阿嘎臉書）

底下網友表示，「哇塞！居然釣出花媽」、「居然把監察院院長釣出來了」、「花媽耶！快打卡」、「本尊來相認」、「本尊出現」！

網友留言。（摘自蔡阿嘎臉書）

(中時新聞網)