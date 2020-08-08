Full video of @Athletics bench coach Ryan Christenson apparently giving two Nazi salutes #Athletics pic.twitter.com/xK8R4SWnHh — @laaabaseball (@laaabaseball) August 7, 2020

運動家意外爆出反猶爭議！他們前役(7日)主場打敗遊騎兵之後，首席教練克里斯坦森(Ryan Christenson)在迎接球員時居然做出了惡名昭彰的納粹敬禮手勢(右手臂向前伸直, 掌心向下)，事後雖然公開道歉，媒體和網友仍在追殺他。

投手韓崔克斯(Liam Hendriks)經過時，提醒克里斯坦森不要把手臂打直(運動家以碰肘代替擊掌)。克里斯坦森當下發現錯誤，但回頭又做了一次手勢自我解嘲。他聲明表示：「我承認我犯了錯。我無意間做出一個種族歧視且充滿惡意的手勢，我深深地致歉。」他還解釋自己當時腦袋一片空白。

網友迅速對運動家展開圍剿，要求他們開除克里斯坦森，高喊種族主義零容忍。「第一次可能是不小心，但他做了兩次相同的手勢！」運動家平日的手勢是右臂伸直，手刀向下，類似空手道的劈擊動作，與納粹動作不一樣。其實也有不少球迷保持中立，認為克里斯坦森不是故意的，誰會閒著沒事在棒球場聲討猶太人？他可能在大白天比賽被曬昏頭了。

現在美國黑人民權(BLM)風聲鶴唳，正在四處獵巫，克里斯坦森傻傻撞在種族爭議的槍口上。運動家球團聲明「對於發生在球場內的事深感抱歉」，但沒有講明如何處罰克里斯坦森。還有媒體建議克里斯坦森捐出薪水對抗反猶勢力，這是一般公眾人物爆發種族爭議時常用的處理方式。

(中時新聞網)