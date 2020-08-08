59歲「東區羅姊」羅霈穎3日逝世，噩耗傳出震驚演藝圈，後事由大哥羅青和演藝圈好友于美人、邱瓈寬等人分工處理，而邱瓈寬也模仿羅霈穎口氣，幫她寫下212字的「人生告別信」，向所有至親好友道別，讓人相當鼻酸。

邱瓈寬模仿羅霈穎語氣，手寫「人生告別信」向所有至親好友道別，並由于美人代為唸出，內容則是：「各位親愛的朋友，我是羅妹妹，抱歉用這麼突然的方式跟你們告別，謝謝包容我小小任性，反正我的第一次也是最後一次，今天我畢業了，一路以來謝謝大家的陪伴，愛在乎曾經擁有、在乎曾經享受，我暫時不能陪大家去玩了，你們可以想我，但不要哭泣，我這邊風景是全新的，還不錯喔，我先躺下了，畢業典禮上你們可以說說我的故事，哈哈哈哈，謝謝你來哦，最後，各位你們的心意我都知道了，小小哭一下可以，你們也曉得，我喜歡大家笑，我會維持美美的，請放心」，過程中于美人或許是想到與羅霈穎生前種種，一度掩面爆哭。

羅霈穎家人生性低調，本來不願設置靈堂，經過于美人等人協調才點頭答應，讓所有好友能向她道聲再見，最後于美人5度鞠躬感謝各界關心，場面為之動容。

(中時新聞網)