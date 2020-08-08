美國衛生部長艾薩爾明(9)日就要來台灣了，衛福部長陳時中說他夠重要，可以不用居家檢疫14天。政治名嘴黃暐瀚質疑，如果部長可以，那別人行不行？他並質疑，指揮中心放行來自疫區的美國參訪團，直接在機場採驗，不用居家檢疫14天，這樣真的好嗎？

黃暐瀚在臉書上說，訪問主團的SOP是：行前要先取得病毒陰性檢驗報告；搭專機來台（不與人混雜）；下機後PCR檢驗 但不用檢疫14天；住封閉的旅館；將參訪CDC指揮中心；發表演講；見蔡英文總統。

黃暐瀚心中有兩個問題，第一，這麼做是不是就保證，一定不會有問題？不要說「部長」規格，就算到了「總統、總理」規格，病毒並不會因為這個人身份尊貴，就不會染病，前陣子美國白宮國安顧問歐布萊特，一樣確診。另外，還有英國首相、巴西總統、科索沃總理、俄羅斯總理、甘比亞副總統也都確診。

第二，往後符合這個規格的「入境者」，是不是也就一樣，不用檢疫14天？尤其這次美國衛生部長來台的模式，是來台之後直接在機場採驗，然後就不用居家檢疫14天。這不就是最近很多公衛專家都在建議的（包含前疾管局長蘇益仁），我們應該在機場直接採驗嗎？為什麼部長可以？別人不行？

黃暐瀚表示，在政治與台美結盟的意義上，他完全支持美國官員來台訪問（最好還可以答應給我們藥，給我們疫苗），但畢竟是疫情期間，台灣守了大半年，有我們自己的防疫SOP，然後這個SOP一遇到美國官員，就自動失效了？如果這次的訪台，變成台灣防疫網的壓力跟破口，怎麼辦？

這段時間以來，從日本女留學生、泰國移工、比利時工程師到日本工程師，已經至少有4名以上的外籍人士，滯留台灣返國後確診的案例。

黃暐瀚認為，儘管指揮中心一再告訴大家，台灣很安全，已經很久沒有本土病例，但因為機場入境不篩檢的關係，我們無法第一時間就過濾出「無症狀的感染者」，也就是說，我們根本無法掌握台灣境內，到底有多人上，身上帶著新冠肺炎的病毒。

最後，黃暐瀚說，期待美國衛生部長來台訪問順利，也期待過程一切安全無虞，但這樣的「免檢疫模式」一旦開啟，往後要求比照這個模式入境的對象，只怕會越來越多。

(中時新聞網)