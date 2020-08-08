2014年以「政治素人」之姿當選台北市長的柯文哲，作風備受爭議。柯在2018年九合一選舉，僅以3254票差距驚險連任。然，2020大選，由柯文哲組軍的台灣民眾黨，雖取得5席不分區立委席次，但民調仍未起色。臉書粉絲專頁「聲量看政治」分析柯聲量，以「不勝唏噓」諷刺。

台灣民眾黨日前舉行成立周年黨慶暨黨員大會，台灣民眾黨主席柯文哲在黨員大會表示，台灣在藍綠惡鬥導致國家空轉下，必須展開「第二波的寧靜革命」，「建立共融社會、實踐國家治理」。原本擔心黨員出席人數不足以召開黨員大會，在以總黨員8068人，出席5287人，成功過半達到門檻。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」則以台灣民眾黨創黨周年，柯文哲Google聲量進行分析，該粉專指出，使用GoogleTrends回顧柯自2014年1月1日至今，其在Google關鍵字搜尋以及Google新聞搜尋的歷史回顧。從數據中可以看到，柯分別在2014年底、2018年底創造兩了次聲量高峰，尤以2018年為最，為柯文哲聲量最頂峰。

然而，就在2019年的8月，柯文哲創立不同於蔣渭水版本的台灣民眾黨，不過創黨之時的柯文哲，關鍵字搜尋只有2018年底第二次選上台北市長聲量的30%、新聞搜尋只有2018年底第二次選上台北市長聲量的56%。在創黨一年後，柯的搜尋聲量，關鍵字搜尋只剩2018年底的7%、新聞搜尋只剩18%，等於是不到兩成。該粉專諷刺表示「不勝唏噓」。

(中時新聞網)