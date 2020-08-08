聖路易紅雀是大聯盟球季開打後第2支爆發群聚感染的球隊，共有13名隊職員確診新冠肺炎，球隊原定將在今（8日）重新恢復比賽，但根據最新消息指出，紅雀球團又傳出1名確診案例，導致明天與芝加哥小熊的比賽再度被延期了。

紅雀爆發群聚感染，先前與底特律老虎的四連戰被迫延期，消息曝光後，球團也隨即公開確診球員名單，包含莫里納、迪隆（Paul DeJong）、索沙（Edmundo Sosa）、拉維爾（Rangel Ravelo）、費南德茲（JuniorFernandez）以及懷特利（Kodi Whitley）等人都中鏢。

紅雀週三返回聖路易後，預定要在今天出賽，但事與願違；據大聯盟官網專欄作家海曼（Jon Heyman）報導，紅雀在連續3天採陰後，如今又傳出1名球員確診新冠肺炎，正因如此，大聯盟也緊急宣布，紅雀本週末與小熊系列賽將會延期舉行。

大聯盟稍早公布最新檢測結果，上週抽取13043個樣本，其中有13人對新冠病毒呈陽，確診比例為0.1％；而在監控階段的53826個樣本中，有71名確診案例，其中49名球員、22名工作人員，確診率為0.1％。

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(中時新聞網)