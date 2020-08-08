根據最新癌症登記報告顯示，頭頸癌名列我國男性常見癌症第四名，更有研究顯示，台灣是全世界口腔癌發生率最高的國家之一！顯示國人應更加注意疾病徵兆、遠離致癌危險因子，提升國人對頭頸癌的重視。

頭頸癌發生年齡中位數僅56歲 男性發生率為女性10倍

頭頸癌依據原發部位不同，可分為口腔癌、鼻咽癌、口咽癌、下咽癌、喉癌等，據癌症登記報告顯示，頭頸癌名列台灣男性常見癌症第四，發生年齡中位數為56歲，明顯低於其他癌症，如大腸癌65歲、肺癌65歲、肝癌64歲，而男性發生率約為女性的10倍。

其中，頭頸癌中又以口腔癌為多，研究顯示，罹患口腔癌的患者中近九成有嚼檳榔的習慣，嚼檳榔罹患口腔癌的機率為一般人的28倍，而同時有檳榔、菸、酒習慣的人罹患口腔癌機率更是多出123倍。

頭頸癌致癌3大危險因子 輕忽恐為時太晚

臺北榮民總醫院口腔醫學部口腔顎面外科主治醫師、中華民國頭頸愛關懷協會理事長楊政杰醫師表示，吸菸、嚼檳榔與飲酒，即所謂的A（Alcohol，酒精）、B（Betel nut，檳榔）、C（Cigarette，香菸）三大危險因子是頭頸癌的致癌原因之一，多數患者可能是受環境影響沾染不良習慣，但因為他們多是家中的經濟支柱，容易輕忽症狀，總是拖到痛得受不了，或是已經潰爛出血，在家人陪伴下才願意就醫；因此，即使頭頸癌已經是相較容易發現的癌症，觀察仍有半數的患者確診時已經是第三、四期。

頭頸癌症狀易察覺 及早診斷及早治療

楊政杰進一步指出，頭頸癌的症狀其實相對容易察覺，頭頸部有不明腫塊、口腔中出現紅或白色斑塊、口腔傷口不易癒合、吞嚥疼痛或困難、不明口臭、喉嚨痛、聲音嘶啞等狀況，都是頭頸癌常見症狀，若發現有異狀一定要盡速就醫檢查，千萬不要因為覺得是常見的小症狀就輕忽，延誤就醫時機。

目前頭頸癌治療方式多為手術、放射線治療、化療。雖然目前已有許多治療方式，但重要的是和醫生討論適合的方式、積極治療、有效控制頭頸癌的機會很高。楊政杰呼籲，遠離ABC三大危險因子、定期接受口腔黏膜篩檢、發現異狀務必盡速就醫檢查，才能遠離頭頸癌威脅。

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(中時新聞網)