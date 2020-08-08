大陸外交部網站8日消息指稱，2020年8月6日，大陸外交部新聞司負責人就英國廣播公司（BBC）製作並播放涉及新疆假新聞，向該媒體當事駐北京記者提出嚴正交涉。

大陸外交部新聞司負責人指出，英國廣播公司有關報導東拼西湊，塞入許多涉疆虛假資訊，移花接木，牽強附會，主觀臆斷，嚴重失實。該片僅憑一個毒販自拍視頻和幾條短信就謬稱中國政府將大量維族人關押在「拘留營」並施以酷刑。相關報導充斥意識形態偏見，違反新聞職業道德，嚴重誤導觀眾，是典型的假新聞，性質和影響惡劣，也有損英國廣播公司的信譽。

新聞司負責人強調，針對該記者的無理狡辯，中方堅決反對針對中國的意識形態偏見，堅決反對藉所謂新聞自由炮製假新聞，堅決反對違反新聞職業道德的行為。敦促英國廣播公司立即採取措施，糾正錯誤，消除惡劣影響，反躬自省，並摒棄意識形態偏見，客觀、公正地報導中國。

(中時 )