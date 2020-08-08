大巨蛋因79處主要構造未按圖施工，違反《建築法》規定在2015年被勒令停工，經申請第3次變更設計，北市府在上月16日核准，遠雄巨蛋公司上月30日提出復工申請，北市都發局也在8月7日同意復工，預定2021年底竣工。

都發局表示，大巨蛋變更設計案歷經5年多審議，除改正未按圖施工情形外，容納人數大幅下降，並增設安全梯、防火區劃、避難面積。有關建築技術規則第97條安全梯問題，並列管於使用執照前完成變更程序，未完成前將不予核發使用執照。

都發局指出，至於先前擅自施作消音棉是否仍須拆除，因停工處分與消音棉處分為不同行政處分，復工後消音棉裁處仍將持續執行。雖然遠雄公司針對消音棉處分已提起訴願，但按《訴願法》規定，提起訴願不影響行政處分執行，若不拆除仍將連續處以怠金至拆除為止。

另外，有關監造建築師違反《建築師法》經最高行政法院判決確定停業2年，大巨蛋工程建築師於擔任監造人期間，因簽證不實及未善盡監督承造人按圖施工責任，違反《建築師法》規定，經提請台北市建築師懲戒委員會作成停止執業2年懲戒處分。

建築師不服提起行政訴訟，於7月30日經最高行政法院判決確定，都發局將於收到法院判決書後，依《建築師法》公告停業2年，目前遠雄公司已變更監造人為何慶祥建築師，至於設計建築師得於後續依工程變更設計需要申請變更。

遠雄集團發言人楊舜欽指出，大巨蛋第3次變更設計核准同意後即日起復工，按既定排程包括人、機、物料進場，預定竣工期在2021年底，復工後同步配合投資執行計畫書檢討。

他說，關於建築技術規則97條，並沒有列入這一次的設計變更，未來會再進行變更申請，列入項目審查，通過後再行施工。另外消音棉工序施作爭議，巨蛋公司已提出行政訴願，市府也已開罰，接下來拆除後先經檢核，再行施作，待訴願結果，再研擬該工項衍生的行政救濟。

都發局再度強調，市府堅守公共安全立場從來沒變，後續將持續為市民安全把關，依執照列管期程要求遠雄巨蛋公司依相關規定辦理。

(中時 )