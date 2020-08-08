為迎接父親節假期，虎頭埤風景區特別推出父親節優惠活動，於8月8日及9日，只要憑著與爸爸同遊虎頭埤的照片，可享入園半票優惠。（台南市觀光旅遊局提供／劉秀芬台南傳真）

為迎接父親節假期，虎頭埤風景區特別推出父親節優惠活動，於8月8日及9日，只要憑著與爸爸同遊虎頭埤的照片，年份不限，可享入園半票優惠，期待民眾可以來趟充滿回憶的父親節小旅行，共創新的美好記憶。

台南市觀光旅遊局郭貞慧局長表示，台南有新化、後壁、鹽水三個經典小鎮，今年入圍的新化區，台灣第一座水庫虎頭埤坐落於此，擁有豐富自然生態、歷史人文，是台南人的後花園。沿著南168線，還有大目降文化園區、新化林場、大坑休閒農場等著名觀光景點，是值得大家漫遊經典小鎮之一。

南瀛八大美景之首的虎頭埤風景區，百年來是台南人心中共同的美麗，許多人家庭美好旅行的足跡，父親節假期假期期間，虎頭埤風景區推出特別優惠，帶著與爸爸同遊虎頭埤的照片，入園享半票優惠，限優惠5人，可使用振興券，不找零，但遊覽車、團體不適用。

此外，觀光旅遊局正舉辦「遇見台灣第一水庫古往今昔」虎頭埤風景區老照片徵集活動，於即日起至9月15日止，只要是1990年前於虎頭埤風景區內拍攝各式各樣的照片，即可透過紙本郵寄或線上填表方式投稿，預計將遴選出30張老照片，並致贈每張照片1000元使用及典藏費，詳情請見虎頭埤風景區官網。

(中時 )