🔥 | @dillonbrooks24



22 points | 6 reb | 4 a today in our win over OKC. #MemphisVsErrrbody pic.twitter.com/Qr5eF3zgQ4 — Memphis Grizzlies (@memgrizz) August 8, 2020

目前暫居西區第8的灰熊，8日總算拿下復賽後的第1勝！靠著迪昂布魯克斯22分，莫蘭特與瓦蘭丘納斯各有19分，灰熊終場121比92痛宰雷霆，中止4連敗，也拉開跟西區第9拓荒者之間勝差到1場，暫時躲過讓出西區第8位置命運。

有趣的是，儘管是在同個球季，灰熊上次贏球是在3月8日以118比101擊敗老鷹，剛好整整隔了5個月時間，才嘗到贏球滋味，這卻是無可奈何的結果，畢竟其中包含因為新冠疫情停賽期間，加上灰熊前4場排名賽，都以輸球收場。

先前擊敗湖人的雷霆，今天只打好了首節，甚至首節還領先到18分，可惜到了次節，灰熊就把落後差距縮小，更取得超前，灰熊第3節攻下32分，反觀雷霆只拿14分，也讓灰熊打完前3節，取得95比78大幅領先，比賽已無懸念。

面對慘敗結局，雷霆明星後衛保羅賽後表示，「我們不僅想念亞當斯(腿傷缺陣)，也想念薛洛德與穆斯卡拉，我們有不錯的領先，卻需打得更好一點，但我們沒有薛洛德，是一支完全不同的球隊。」薛洛德因為個人理由離隊，目前歸期未定。

(中時 )