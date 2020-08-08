小煜霸氣回應留言。（圖／翻攝自yangchiyu IG）

從《棒棒堂》出道的35歲男星小煜（楊奇煜）上月底宣布迎娶小7歲的護理師女友言言，昨(7日)他再度放閃，曬出太太在路邊跟3大袋名牌合影，苦笑說要吃土了，有網友反問：「她是敗家女嗎」，小煜發現後霸氣挺妻說：「我完全不反感喔，超挺她。」

演藝圈最近婚事連環發，繼潘瑋柏宣布成為人夫、王瞳艾成結婚後，小煜上月底在新北市淡水區戶政事務所打卡，宣布登記結婚，寫下：「介紹一下楊太太給你們認識，從今以後，我是她的人，她是我的女王」，昔日戰友王子獻上祝福：「哇，恭喜啊，我真想不到」，棒棒堂第一位結婚的阿緯則打趣宣告：「台北的少女解除警報」，並祝福兩人早生貴子。

昨小煜分享和太太一起到信義街逛街血拚照片，他拍了老婆和3袋精品名牌合影，說：「妳…要的全拿走剩下的我…承受」後面以HASHTAG寫下：「妳說我聽著呢」、「吃土了」，有人問：「她算敗家女嗎」，並附上兩個沉思符號，小煜則親自回：「我完全不反感喔，超挺她」，並附上害羞閉眼跟張手鼓勵的符號，護妻舉動引來討論，而該網友後來也摸摸鼻子刪文。

(中時新聞網)