在西門町營運13年的台北日新威秀影城，在臉書公告：因為租約到期，將於9月8日結束營業。威秀透露，去年台北日新威秀總來客數約40萬，總票房破億元，在全台大約120戲院裡排名34，吸金力屬於前段班。

據了解，台北日新威秀影城屋齡超過50年，地主有意未來改建為大型複合式商場，向台北市政府建管單位申請重建為23層樓，規劃將引進影城、旅館、商場等商業項目。

西門町是影城業一級戰區，威秀少了這個貢獻上億元票房的影城據點後，是否會另覓新據點？威秀影城資深經理李光爵表示，過去與日新威秀地主合作愉快，未來若有機會期待再續前緣再度合作，但還是要尊重地主意願，也不排斥其他進駐機會。

台北日新威秀影城自2007年開始營業，陪伴影迷逾13年歲月，在熄燈的倒數時刻，將提供IMAX鐵粉買一送一優惠及感恩禮；若持有台北日新威秀影城相關票券仍未使用的影迷，可前往鄰近威秀影城使用。

台北日新威秀影城前身為日新旗艦店，威秀於2007年8月3日接手經營，耗資千萬重新改裝；2008年5月引進數位放映系統；2009年4月，耗資6,000萬元將原本第一廳修改為全台首個數位IMAX超大影廳開幕，現有4座影廳836席座位、7席無障礙座位，含1座IMAX影廳 509個座位、5個無障礙座位。

(工商 )