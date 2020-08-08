美國衛生部長阿札爾將在明日訪台，但目前美國疫情嚴重，我國疫情指揮中心卻稱相關國外官員入境不須隔離，以「外交泡泡」方式進行處理，引發不同意見批評，認為目前國人、境外旅客入境都需要隔離檢疫14天，開此特例恐出現防疫漏洞。而對此，陳時中一句「和他一樣重要就可以不用隔離」，更引爆網友激烈論戰。

疫情指揮中心表示，明日即將訪台的日本、美國相關官員，都將以「全程團進團出」、「與民眾完全隔離」、「戴口罩」、「保持安全社交距離」等「外交泡泡」的方式入境，不會採用我國邊境對旅客、歸國人士進行的「隔離檢疫14天」。但不少人批評，美、日目前疫情嚴重，不宜開此特例，以免出現防疫缺口。

對此，陳時中日昨面對媒體詢問時指出，相關官員在台灣停留的時間相當的短，「這是一個外交豁免的泡泡」，並強調該作法會需要花比較大的人力去做，未來若有外國官員要來台弔唁李前總統，「一樣重要的人就可以比照處理」。

陳時中這句「一樣重要的人」引發了網路論戰。不少網友批，該標準自由心證，恐怕對台灣防疫上會出現嚴重的破口，「跟美國老爸一樣重要就可以散布病毒」、「連他都開始講幹話是怎樣」、「感覺快下神壇了」、「雙標黨日常」、「病毒：看看，那是一個重要的人，我們不能去感染他喔」。

但也有網友說，外交上本來就會出現特權，「這個說法本來就會引發爭議，畢竟政治上不能說實話」、「陳時中又誠實中了」、「本來就事實啊，老美官員來你還給他隔離14天是在搞笑喔？

(中時新聞網)